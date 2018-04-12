Десятый фестиваль Tallinn Music Week посетили 34 170 человек

Концерты и клубные вечера трехдневной музыкальной программы фестиваля TMW 2018 проходили почти на 20 сценах по всему городу, от Творческого городка Теллискиви до Русского культурного центра, от подземной автостоянки Ротерманни до церкви Роотси-Михкли и клуба Kuku. Выступили 262 артиста со всего мира, играющих в различных жанрах – от джаза до метала, от фолка до современной классики и от поп-музыки до захватывающих звуков будущего. Музыкальную программу открыл в четверг, 5 апреля, в Русском культурном центре проект Absolute Club Кристьяна Ярви и компании Sunbeam Productions с концертом, посвященным 100-летию Эстонии и юбилею фестиваля TMW.

В этом году в центре внимания фестиваля Tallinn Music Week (TMW) были урбанистические темы: город, в котором найдется место как для творчества, так и для предпринимательства, разумное потребление.

«Я чувствую гордость при виде того, как фестиваль Tallinn Music Week стал самобытным творческим центром, объединяющим новейшие идеи в области музыки, экономики, будущего наших городов и экологических проблем, – сказала президент Керсти Кальюлайд в своей речи на конференции Creative Impact. — Мы должны применять технологии, чтобы найти решения для имеющихся в мире проблем. Чтобы помочь Африке, а также чтобы обеспечить экономический рост, не истощая окружающей среды. Обогащение за счет собственной окружающей среды пусть остается в 20-м веке».

Конференция TMW Creative Impact первой из конференций международного уровня в Эстонии достигла гендерного баланса среди выступающих.

Creative Impact konverents ФОТО: Tanel Tero

Дискуссии и мероприятия на тему городского пространства, ориентированного на человека, а также европейской культурной столицы, задали тон всей программе фестиваля. Фестиваль TMW провел небывалый эксперимент на площади Виру, превратив ее пешеходную зону. В субботу, 7 апреля, на крыше дизайнерского домика из зеркального стекла ÖÖD на кольцевой развязке Виру прошел концерт-сюрприз лучшего автора эстонской песни прошлого года – рэпера Аропа. Акция обратила внимание жителей и гостей Таллинна на то, что в течение ближайших нескольких лет центр города будет переживать трансформацию из-за перестройки главной улицы.

«Фестиваль Tallinn Music Week – это гораздо больше, чем музыкальное событие, это – знаковое мероприятие для всей городской культуры, – комментирует мэр Таллинна Таави Аас. – Этот фестиваль является вестником весны, который вдохновляет людей общаться и творить. Я рад, что фестиваль Tallinn Music Week объединяет различные сферы жизни, и городское планирование встречается с музыкой. В этот раз фестиваль использовал всю силу своего звучания, чтобы напомнить: центр Таллинна изменяется, он становится более дружественным и ориентированным на человека, и этой цели и служит главная улица».

ФОТО: TMW pressimaterjal

Кроме того в рамках юбилейного фестиваля TMW состоялись художественная программа, курируемая Эстонским центром развития современного искусства, кинопоказы в кинотеатре Sõprus, ориентированные на детей творческие мастерские, ресторанная программа и весенний Дизайнерский рынок.

Telia и творческий городок Теллискиви премируют лучших артистов TMW 2018. До полуночи 18 апреля на сайте TMW или через приложение можно проголосовать за своего любимого артиста из Эстонии, оценив его выступление по шкале от 1 до 5. Также при выборе победителя будут учтены отзывы делегатов из числа музыкальных экспертов. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/lemmikartist/

TMW 2018 avakontsert ФОТО: Patrik Tamm

Фестиваль представляет компания Telia Eesti, крупными спонсорами выступают Nordic Hotel Forum, Eesti Meedia, Эстонский фонд развития предпринимательства (EAS), и Творческий городок Теллискиви, а также акцию с городским пространством поддержал торговый центр Viru Keskus.

Tallinn Music Week 2018 в цифрах:

262 артиста из 31 страны

34 170 посетителей фестиваля

1330 делегатов конференции, из них 870 из других стран

150 иностранных журналистов

83 концертных площадки

Tallinn Music Week 2017 в цифрах:

250 артистов из 32 стран

36 823 посетителя фестиваля

1193 делегата конференции, из них 879 из других государств

132 иностранных журналистов