На конференции Tallinn Music Week выступит брит-поп-публицист Джейн Сэвидж

Соучредитель PR-компании Savage & Best и музыкальный публицист Джейн Сэвидж представит на TMW биографию британской группы Suede под названием Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers. Книга выходит 12 апреля.

Сэвидж — одна из важнейших фигур брит-поп-волны 1990-х, среди клиентов которой помимо Suede были такие столпы жанра, как Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs и Menswear. Кроме того, она занималась связями с общественностью групп The Falli и The Jesus and Mary Chain. Также Джейн описала невероятные приключения звезд брит-попа в своей книге Lunch With The Wild Frontiers.

Конференция, которая пройдет в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в нарвском мультимедийном центре OBJEKT, также будет доступна на платформе TMW PRO для владельцев абонементов TMW PRO и DigiPRO. Темы обсуждений на конференции будут касаться культурной политики и стратегий предпринимательства, региональных рынков и международных сетей, а также влияния музыки на формирование устойчивых городов и на права человека.

Совместный фестиваль TMW 2022, проводимый в двух городах, посвящен содействию и совместной жизни. Таллинн, столица Эстонии, которая с этого года является городом музыки ЮНЕСКО, отправит музыкальный привет Нарве, которая расположена на восточной границе Эстонии.