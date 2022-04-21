Организатор мероприятий Евгений Тимощук: организовывать мероприятия — это как спуск на байдарке по горной реке

Евгений Тимощук, организатор и ведущий мероприятий, знаком многим. В команде Station Narva он с самого начала и этот год не исключение – он отвечает за организацию и программу нарвских городских сцен.

Список достижений Евгения впечатляющий и их можно долго перечислять, поэтому в этот раз мы поближе познакомимся с ним самим.

Какой опыт повлиял на тебя больше всего?

Жизнь организатора мероприятий разнообразна и каждое, даже небольшое мероприятие, — это опыт и интересный вызов. Посещение TMW и участие в команде Station Narva — размах этих фестивалей, необычный подход и смелость делать что-то впервые, пробовать совершенно новые концертные площадки — дали мне вдохновение и умение видеть привычные вещи в другом ракурсе.

С каким артистом фестиваля ты хотел вместе выступить?

Однозначно, OOPUS! Их творчество дарит необыкновенное чувство свободы и под их музыку всегда хочется танцевать. Может однажды удача улыбнется и мне посчастливится выйти с ними на сцену.

Что бы ты выбрал – отправиться на байдарках по горной реке или спокойную прогулку на яхте?

Организация мероприятий, особенно масштабных, уже само по себе как катание на байдарке по горной реке - планируешь, стремишься к идеальному результату, испытываешь спектр эмоций. Поэтому я бы выбрал побыть наедине с самим собой, в тишине и на природе.

Твоя Нарва, какая она?

Своеобразная, противоречивая, со своей историей и любимая. Нарва всегда находилась между разными мирами, что дает ей возможность всегда развиваться и привлекать внимание множества людей.

Музыкальная рекомендация

Мир музыки бесконечен и предпочтения часто зависят от настроения. Сегодня рекомендую слушать эстонских исполнителей - OOPUS, Gram-of-Fun, Trad.Attack!