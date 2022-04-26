Проходящий на следующей неделе, 4-8 мая, международный фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) в этом году состоится не только в столице, но впервые и в Нарве. Городской фестиваль TMW знакомит своих гостей с городом через искусство, общественные дискуссии и бесплатные программы. Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн отправит привет восточной границе Евросоюза, где будут открыты художественные инсталляции на тему границ и представлено граффити. Завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100
Городская программа Tallinn–Narva Music Week — от художественных галерей столицы до совместной посадки растений в приграничном городе
В субботу, 7 мая, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.
«Тема фестиваля этого года — единство», — говорит Хелен Сильдна, основатель и генеральный директор TMW. «Культура объединяет нас в Таллинне. Она же объединяет нас в приграничной Нарве. Нарва — это город, который раскрывается слой за слоем. Благодаря музыке, искусству, беседам и гостеприимству нарвитян мы вместе сможем получить по-настоящему особенные впечатления. Культура делает нас внутренне сильными. Совместный опыт объединяет».
«В воскресенье мы будем праздновать День матери, вместе сажать растения. Создание новых традиций, поиск других решений — в этом и заключается смысл того, почему фестиваль приходит в наш город. Приходит и остается на много лет, становясь неотъемлемой частью нашей жизни», — комментирует Валерия Лаврова, основатель Дня обсуждений BAZAR и член нарвской команды TMW.
Городская программа TMW откроется в среду, 4 мая, в Таллинне бесплатными публичными дискуссиями о силе и возможностях культуры в столице и в других местах, предоставив молодым людям, представляющим культурную столицу Европы 2024 Тарту, возможность высказаться. Также в Теллискиви пройдет организованный детьми и для детей мини-фестиваль VIVISTOP. В четверг, 5 мая, звезда украинской поп-музыки Иван Дорн откроет бесплатную концертную программу, проходящую на городских сценах, на площади Творческого городка Теллискиви, после чего все желающие смогут принять участие в арт-туре по лучшим галереям города, организованном Эстонским центром развития современного искусства (ЕККАК).
С пятницы, 6 мая, по воскресенье, 8 мая, TMW приглашает вас открыть для себя городское пространство Нарвы — с помощью дневных концертов на речном променаде и ночных световых инсталляций, расположенных на территории от Кренгольма до парка Герасимова, а также при помощи экскурсий: от завода «Балтиец» до сакральной Нарвы. Звуковые и световые инсталляции «На границе» и «Пограничный свет», а также граффити, которые откроются в рамках фестиваля, поднимают вопросы об идентичности, национальностях и межличностном пространстве, рассматривая границу как область, объединяющий ритм которой помогает творить и быть вместе. Около 20 любимых эстонских музыкантов выступят с бесплатными концертами на городских сценах: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до Curly Strings и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4.
В субботу, 7 мая, в 12:00, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.
В воскресенье, 8 мая, в Нарве состоится обед за длинным столом, посвященный Дню матери, а завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100.
В ночь с субботы на воскресенье, после окончания программы на основной сцене Station Narva в Кренгольме, гостей фестиваля в Таллинн доставит специальный ночной поезд.
В преддверии совместного фестиваля двух городов в Ида-Вирумаа пройдут два мероприятия TMW, сосредоточенных на общественных дискуссиях и концертах. Первое из них состоялось в середине апреля в Кохтла-Ярве, впереди мероприятия Йыхви и Силламяэ. 28 апреля пройдет эксклюзивный концерт SHIRA в Йыхви, на крыше Вируской тюрьмы, а 3 мая состоится общественная дискуссия на тему «Как сделать местное сообщество более активным?» и концерт Linda Kanteri Trio.
Городская программа TMW 2022
Предварительные мероприятия в Ида-Вирумаа
TMW 2022: Jõhvi WARM-UP
Концерт SHIRA на крыше Вируской тюрьмы
Четверг, 28 апреля, 19:00-21:30
TMW 2022 WARM-UP: SILLAMÄE
Йыхвиская школа технологий
Беседы TMW: «Как сделать местное сообщество более активным?»
Вторник, 3 мая, 17:00
Городской фестиваль TMW в Таллинне
Среда, 4 мая
Беседы TMW
Terminal Records & Bar (Telliskivi 60/2)
16:00–16:50 Вступительное слово: «Культура не дает нам сломаться»
17:00–17:50 Молодежные беседы: «О климате, о кризисе и о мечтах»
18:00–18:50 Молодежные беседы, Tartu 2024 Extended: «Как сделать так, чтобы культурная жизнь процветала за пределами столицы?»
19:00–22:00 Концерт: тартуская молодежная группа The Crosslegs и Terminal Jazz Jam
17:00–20:00 Детский фестиваль TMW Kids x VIVITA
Vivistop Telliskivi (Telliskivi 60a/5)
Четверг, 5 мая
16:00 Концерт-открытие TMW 2022: Иван Дорн (Украина)
Площадь Творческого городка Теллискиви (Telliskivi 60a)
17:00–20:00 Искусство TMW: Экскурсия по галереям «Таллиннский четверг»
7 таллиннских галерей примут участие в галерейном вечере с продленным временем работы и со специальной программой, курируемой Эстонским центром развития современного искусства (EKKAK). На различных выставках можно увидеть свежие работы как эстонских, так и зарубежных авторов, познакомиться с галеристами и художниками. План тура и информация о выставках
Городской фестиваль TMW в Нарве
Четверг, 5 мая
18:00 Обсуждения BAZAR: «Меняет ли культура город?»
Narva Vaba Lava (Linda 2)
Пятница, 6 мая
18:00 Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект — что это и зачем?»
Narva Vaba Lava (Linda 2)
19:30 Открытие граффити
(Linda 6)
Художники Ирина Сопина и Ольга Тюрина, а также учащиеся и выпускники Нарвской художественной школы
Концерт: meisterjaan
20:30 Открытие звуковой инсталляции резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме
Место сбора: Joala 23c
21:00 Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?
Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)
22:00 Открытие выставки световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»
Концерт: Мик Педая
Парк Герасимова (Vassili Gerassimovi 3)
Суббота, 7 мая
12:00 Открытие TMW 2022 Narva
Вступительное слово: президент Алар Карис
Vaba Lava Narva (Linda 2)
12:00–18:00 Ярмарка пластинок
DJ Янек Мурд. В течение часа — свободный микрофон и пульт для коллекционеров пластинок
Площадь перед Vaba Lava Narva (Linda 2)
12:30–13:00 Презентация нового номера нарвского молодежного журнала Narvamus
13:00–14:00 Беседы TMW: «Русскоязычное медиа-пространство — кто должен его развивать?»
Narva Vaba Lava (Linda 2)
Городские сцены
13:00–17:45 Площадка пляжного дома Йоаору (Linnuse 2)
13:00 DB4
14:00 ЧЕ
15:00 Мартен Кунингас и Роберт Линна
16:00 Час канадских артистов
17:00 Pale Alison
13:30–17:00 Сцена Дальберга, речной променад Нарвы
13:30 Финно-угорские артисты
14:30 Артисты и диджеи Africa NOW!
15:30 SHIRA
16:30 Ансамбль Genka & Alla Jakubova
14:00–17:00 Универсальный скейт-парк (Tuleviku 9)
14:00 Propazha
15:00 SizeoptimaL
16:00 Fenkii
Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме
Место сбора: Joala 23c
Выставка световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»
Парк Герасимова (Vassili Gerassimovi 3)
Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?
Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)
Воскресенье, 8 мая, 01:15–03:24 Ночной поезд: Нарва–Таллинн
Воскресенье, 8 мая
10:00-12:00 Завтрак по-нарвски
VitaTiim (Tuleviku 7)
12:00 Праздник за длинным столом в честь Дня матери
Сад Центра свободного творчества (Vabaduse 20)
13:00–14:00 Концерт ко Дню матери: Curly Strings
14:00–16:00 Совместная посадка растений в парке EV100
Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме
Место сбора: Joala 23c
Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?
Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)
Экскурсии в Нарве
Речная прогулка на нарвском судне Caroline
12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Нарвский порт
Экскурсии Нарвского музея
Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee
Суббота, 7 мая
Йоальская фабрика: от подвала до башни
11:00–12:30 на русском языке
13:00–14:30 на эстонском языке
Напротив Joala 30
«Балтиец»: секретный военный завод в центре города
15:00, 16:00 на английском языке
Alex Kohvik (Linda 2)
Сакральная Нарва
15:00 на русском языке
Нарвский Воскресенский кафедральный собор (Bastrakovi 4)
Нарова: знаменитый мебельный комбинат и макет Старой Нарвы
15:00–16:00 на русском языке
16:00–17:00 на эстонском языке
Бывший Нарвский мебельный комбинат (Albert-August Tiimanni 1)
Воскресенье, 8 мая
Речная прогулка на нарвском судне Caroline
12:00, 14:00, 16:00
Нарвский порт
Экскурсии Нарвского музея
Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee
Кренгольм: история текстильного гиганта
12:00–13:30 на эстонском, русском и английском языках
Напротив Joala 30
«Балтиец»: секретный военный завод в центре города
15:00–16:00 на эстонском языке
16:00–17:00 на русском языке
Гостей фестиваля потчуют:
В Нарве:
Art Club Ro-Ro, Rondeel, Bublik, BRO Grill Cafe & Shawarma, Kuradigrill, Kohvik Muna, Alex kohvik, Sushiking, FAMA toidutänav, M. Chagall Restoran, Dve Sestry
В Нарва-Йыэсуу:
Franzia, Albatross, Meretare, Kuurort, Traffic
Информация о специальных предложениях: tmw.ee
Tallinn Music Week 2022 состоится с 4 по 8 мая. Со среды по пятницу, 4-6 мая фестиваль пройдет в Таллинне, 7-8 мая уже в Нарве.
Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.
Международная деятельность TMW, целью которой является представить Эстонию как привлекательное направление для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.