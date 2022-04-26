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Городская программа Tallinn–Narva Music Week — от художественных галерей столицы до совместной посадки растений в приграничном городе

TMW
Городская программа Tallinn–Narva Music Week — от художественных галерей столицы до совместной посадки растений в приграничном городе
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Фото: Catherine Kõrtsmik

Проходящий на следующей неделе, 4-8 мая, международный фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) в этом году состоится не только в столице, но впервые и в Нарве. Городской фестиваль TMW знакомит своих гостей с городом через искусство, общественные дискуссии и бесплатные программы. Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн отправит привет восточной границе Евросоюза, где будут открыты художественные инсталляции на тему границ и представлено граффити. Завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100

В субботу, 7 мая, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.

«Тема фестиваля этого года — единство», — говорит Хелен Сильдна, основатель и генеральный директор TMW. «Культура объединяет нас в Таллинне. Она же объединяет нас в приграничной Нарве. Нарва — это город, который раскрывается слой за слоем. Благодаря музыке, искусству, беседам и гостеприимству нарвитян мы вместе сможем получить по-настоящему особенные впечатления. Культура делает нас внутренне сильными. Совместный опыт объединяет».

«В воскресенье мы будем праздновать День матери, вместе сажать растения. Создание новых традиций, поиск других решений — в этом и заключается смысл того, почему фестиваль приходит в наш город. Приходит и остается на много лет, становясь неотъемлемой частью нашей жизни», — комментирует Валерия Лаврова, основатель Дня обсуждений BAZAR и член нарвской команды TMW.

Городская программа TMW откроется в среду, 4 мая, в Таллинне бесплатными публичными дискуссиями о силе и возможностях культуры в столице и в других местах, предоставив молодым людям, представляющим культурную столицу Европы 2024 Тарту, возможность высказаться. Также в Теллискиви пройдет организованный детьми и для детей мини-фестиваль VIVISTOP. В четверг, 5 мая, звезда украинской поп-музыки Иван Дорн откроет бесплатную концертную программу, проходящую на городских сценах, на площади Творческого городка Теллискиви, после чего все желающие смогут принять участие в арт-туре по лучшим галереям города, организованном Эстонским центром развития современного искусства (ЕККАК).

С пятницы, 6 мая, по воскресенье, 8 мая, TMW приглашает вас открыть для себя городское пространство Нарвы — с помощью дневных концертов на речном променаде и ночных световых инсталляций, расположенных на территории от Кренгольма до парка Герасимова, а также при помощи экскурсий: от завода «Балтиец» до сакральной Нарвы. Звуковые и световые инсталляции «На границе» и «Пограничный свет», а также граффити, которые откроются в рамках фестиваля, поднимают вопросы об идентичности, национальностях и межличностном пространстве, рассматривая границу как область, объединяющий ритм которой помогает творить и быть вместе. Около 20 любимых эстонских музыкантов выступят с бесплатными концертами на городских сценах: от дуэта Мартена Кунингаса и Роберта Линна до Curly Strings и школьной группы из Кохтла-Ярве DB4.

В субботу, 7 мая, в 12:00, в нарвском центре Vaba Lava Narva фестивальный день откроет президент Эстонской Республики Алар Карис.

В воскресенье, 8 мая, в Нарве состоится обед за длинным столом, посвященный Дню матери, а завершится мероприятие совместной посадкой растений в Парке EV100.

В ночь с субботы на воскресенье, после окончания программы на основной сцене Station Narva в Кренгольме, гостей фестиваля в Таллинн доставит специальный ночной поезд.

В преддверии совместного фестиваля двух городов в Ида-Вирумаа пройдут два мероприятия TMW, сосредоточенных на общественных дискуссиях и концертах. Первое из них состоялось в середине апреля в Кохтла-Ярве, впереди мероприятия Йыхви и Силламяэ. 28 апреля пройдет эксклюзивный концерт SHIRA в Йыхви, на крыше Вируской тюрьмы, а 3 мая состоится общественная дискуссия на тему «Как сделать местное сообщество более активным?» и концерт Linda Kanteri Trio.

Городская программа TMW 2022

Предварительные мероприятия в Ида-Вирумаа

TMW 2022: Jõhvi WARM-UP

Концерт SHIRA на крыше Вируской тюрьмы

Четверг, 28 апреля, 19:00-21:30

TMW 2022 WARM-UP: SILLAMÄE

Йыхвиская школа технологий

Беседы TMW: «Как сделать местное сообщество более активным?»

Вторник, 3 мая, 17:00

Дополнительная информация

Городской фестиваль TMW в Таллинне

Среда, 4 мая

Беседы TMW

Terminal Records & Bar (Telliskivi 60/2)

16:00–16:50 Вступительное слово: «Культура не дает нам сломаться»

17:00–17:50 Молодежные беседы: «О климате, о кризисе и о мечтах»

18:00–18:50 Молодежные беседы, Tartu 2024 Extended: «Как сделать так, чтобы культурная жизнь процветала за пределами столицы?»

19:00–22:00 Концерт: тартуская молодежная группа The Crosslegs и Terminal Jazz Jam

Дополнительная информация

17:00–20:00 Детский фестиваль TMW Kids x VIVITA

Vivistop Telliskivi (Telliskivi 60a/5)

Дополнительная информация

Четверг, 5 мая

16:00 Концерт-открытие TMW 2022: Иван Дорн (Украина)

Площадь Творческого городка Теллискиви (Telliskivi 60a)

 

17:00–20:00 Искусство TMW: Экскурсия по галереям «Таллиннский четверг»

7 таллиннских галерей примут участие в галерейном вечере с продленным временем работы и со специальной программой, курируемой Эстонским центром развития современного искусства (EKKAK). На различных выставках можно увидеть свежие работы как эстонских, так и зарубежных авторов, познакомиться с галеристами и художниками. План тура и информация о выставках

Городской фестиваль TMW в Нарве

Четверг, 5 мая

18:00 Обсуждения BAZAR: «Меняет ли культура город?»

Narva Vaba Lava (Linda 2)

Дополнительная информация

Пятница, 6 мая

18:00 Мастер-класс: «Эмоциональный интеллект — что это и зачем?»

Narva Vaba Lava (Linda 2)

Дополнительная информация

19:30 Открытие граффити

(Linda 6)

Художники Ирина Сопина и Ольга Тюрина, а также учащиеся и выпускники Нарвской художественной школы

Концерт: meisterjaan

20:30 Открытие звуковой инсталляции резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме

Место сбора: Joala 23c

21:00 Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?

Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)

22:00 Открытие выставки световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»

Концерт: Мик Педая

Парк Герасимова (Vassili Gerassimovi 3)

Дополнительная информация

Суббота, 7 мая

12:00 Открытие TMW 2022 Narva

Вступительное слово: президент Алар Карис

Vaba Lava Narva (Linda 2)

12:00–18:00 Ярмарка пластинок

DJ Янек Мурд. В течение часа — свободный микрофон и пульт для коллекционеров пластинок

Площадь перед Vaba Lava Narva (Linda 2)

12:30–13:00 Презентация нового номера нарвского молодежного журнала Narvamus

13:00–14:00 Беседы TMW: «Русскоязычное медиа-пространство — кто должен его развивать?»

Narva Vaba Lava (Linda 2)

Городские сцены

13:00–17:45 Площадка пляжного дома Йоаору (Linnuse 2)

13:00 DB4

14:00 ЧЕ

15:00 Мартен Кунингас и Роберт Линна

16:00 Час канадских артистов

17:00 Pale Alison

13:30–17:00 Сцена Дальберга, речной променад Нарвы

13:30 Финно-угорские артисты

14:30 Артисты и диджеи Africa NOW!

15:30 SHIRA

16:30 Ансамбль Genka & Alla Jakubova

14:00–17:00 Универсальный скейт-парк (Tuleviku 9)

14:00 Propazha

15:00 SizeoptimaL

16:00 Fenkii

Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме

Место сбора: Joala 23c

Выставка световых инсталляций студентов EKA «Пограничный свет»

Парк Герасимова (Vassili Gerassimovi 3)

Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?

Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)

Воскресенье, 8 мая, 01:15–03:24 Ночной поезд: Нарва–Таллинн

Воскресенье, 8 мая

10:00-12:00 Завтрак по-нарвски

VitaTiim (Tuleviku 7)

12:00 Праздник за длинным столом в честь Дня матери

Сад Центра свободного творчества (Vabaduse 20)

13:00–14:00 Концерт ко Дню матери: Curly Strings

14:00–16:00 Совместная посадка растений в парке EV100

Звуковая инсталляция резидента NART Яакко Аутио «На границе» на Кренгольме

Место сбора: Joala 23c

Совместная выставка студентов EKA и Академией изобразительных искусств в Вене Where is the body?

Нарвская арт-резиденция NART (Joala 18, Narva)

Экскурсии в Нарве

Речная прогулка на нарвском судне Caroline

12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Нарвский порт

Экскурсии Нарвского музея

Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee

Суббота, 7 мая

Йоальская фабрика: от подвала до башни

11:00–12:30 на русском языке

13:00–14:30 на эстонском языке

Напротив Joala 30

«Балтиец»: секретный военный завод в центре города

15:00, 16:00 на английском языке

Alex Kohvik (Linda 2)

Сакральная Нарва

15:00 на русском языке

Нарвский Воскресенский кафедральный собор (Bastrakovi 4)

Нарова: знаменитый мебельный комбинат и макет Старой Нарвы

15:00–16:00 на русском языке

16:00–17:00 на эстонском языке

Бывший Нарвский мебельный комбинат (Albert-August Tiimanni 1)

Воскресенье, 8 мая

Речная прогулка на нарвском судне Caroline

12:00, 14:00, 16:00

Нарвский порт

Экскурсии Нарвского музея

Билеты только в предварительной продаже на narvamuuseum.ee

 

Кренгольм: история текстильного гиганта

12:00–13:30 на эстонском, русском и английском языках

Напротив Joala 30

«Балтиец»: секретный военный завод в центре города

15:00–16:00 на эстонском языке

16:00–17:00 на русском языке

Гостей фестиваля потчуют:

В Нарве:

Art Club Ro-Ro, Rondeel, Bublik, BRO Grill Cafe & Shawarma, Kuradigrill, Kohvik Muna, Alex kohvik, Sushiking, FAMA toidutänav, M. Chagall Restoran, Dve Sestry

В Нарва-Йыэсуу:

Franzia, Albatross, Meretare, Kuurort, Traffic

Информация о специальных предложениях: tmw.ee

Tallinn Music Week 2022 состоится с 4 по 8 мая. Со среды по пятницу, 4-6 мая фестиваль пройдет в Таллинне, 7-8 мая уже в Нарве.

Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.

Международная деятельность TMW, целью которой является представить Эстонию как привлекательное направление для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.

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