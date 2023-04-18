Городская программа Tallinn Music Week: экскурсии, галереи, городские сцены, ярмарка пластинок и многое другое

TMW объединяет усилия с художественным фестивалем Ma ei saa aru: две большие и очень разнообразные выставки звукового искусства будут представлены в среду, 10 мая, в Творческом городке Теллискиви. На выставке Sõna saab heli, которую курирует музыкант и культуртрегер Айвар Тынсо в Зеленом зале, семь эстонских художников предлагают необычный пространственный опыт: восприятие звуков и придание им дополнительного смысла. В коридоре Здания B можно увидеть инсталляцию Aja rajad немецких художников Мартина Рекера и Пауля Хауптмайера, которая отправит вас в сказочное путешествие на волнах звука, ритма и света.

Пятница и суббота, 12-13 мая: вы сможете посетить около 20 бесплатных концертов артистов TMW в необычных местах по всему городу. На сцене у Viru Tpidutänav выступят Карл Киллинг и Minimal Wind, а также нигерийско-канадская r'n'b-исполнительница Sadé Awele. В Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства французский поп-дуэт Charlotte Fever встретится на сцене synth-wave-экспериментатором Discours Synthétique, гражданином мира, проживающим сейчас в Эстонии. Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии помогает организовать выступления в том числе молодой шведской звезды Грэма Лейка в баре Põhja Konn, что расположен в Теллискиви. Эстонский проект Ouu и голландская группа Bazzookas выступят на крыше морского контейнера, который изначально был домом для легендарного IDA Radio: это место будет преобразовано в информационный пункт TMW на фестивальной неделе. TMW рекомендует перемещаться между городскими сценами пешком, на велосипеде или самокате, отправляясь в зеленый тур от Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства и до улицы Виру, а также до фестивального центра, Творческого городка Теллискиви.