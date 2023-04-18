С 10 по 14 мая в Таллинне пройдет фестиваль новой музыки и передовых идей TMW. Городская программа мероприятия приглашает посетить арт-туры, велосипедные прогулки, насладиться вкусной едой и почти 20 концертами в самых неожиданных местах. В зеленой столице Европы, городе Таллинне, от Ласнамяэ до Творческого городка Теллискиви, от Viru Keskus и Старого города до Каламая и Коплини, на удивительный праздник приглашаются посетители всех возрастов!
Городская программа Tallinn Music Week: экскурсии, галереи, городские сцены, ярмарка пластинок и многое другое
TMW объединяет усилия с художественным фестивалем Ma ei saa aru: две большие и очень разнообразные выставки звукового искусства будут представлены в среду, 10 мая, в Творческом городке Теллискиви. На выставке Sõna saab heli, которую курирует музыкант и культуртрегер Айвар Тынсо в Зеленом зале, семь эстонских художников предлагают необычный пространственный опыт: восприятие звуков и придание им дополнительного смысла. В коридоре Здания B можно увидеть инсталляцию Aja rajad немецких художников Мартина Рекера и Пауля Хауптмайера, которая отправит вас в сказочное путешествие на волнах звука, ритма и света.
В четверг, 11 мая, в Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства состоится открытие TMW 2023, после чего выпадет редкая возможность ознакомиться с весенней выставкой Союза художников Эстонии, которая официально откроется на следующий день, 12 мая. С вечера четверга квартал Kalamaja Krull оживит световая инсталляция студентов EKA.
Пятница и суббота, 12-13 мая: вы сможете посетить около 20 бесплатных концертов артистов TMW в необычных местах по всему городу. На сцене у Viru Tpidutänav выступят Карл Киллинг и Minimal Wind, а также нигерийско-канадская r'n'b-исполнительница Sadé Awele. В Ласнамяэском павильоне Таллиннского Дома искусства французский поп-дуэт Charlotte Fever встретится на сцене synth-wave-экспериментатором Discours Synthétique, гражданином мира, проживающим сейчас в Эстонии. Представительство Совета министров Северных стран в Эстонии помогает организовать выступления в том числе молодой шведской звезды Грэма Лейка в баре Põhja Konn, что расположен в Теллискиви. Эстонский проект Ouu и голландская группа Bazzookas выступят на крыше морского контейнера, который изначально был домом для легендарного IDA Radio: это место будет преобразовано в информационный пункт TMW на фестивальной неделе. TMW рекомендует перемещаться между городскими сценами пешком, на велосипеде или самокате, отправляясь в зеленый тур от Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства и до улицы Виру, а также до фестивального центра, Творческого городка Теллискиви.
В субботу, 13 мая, с 12:00 до 17:00 пройдет экскурсия по галереям, курируемая EKKAK, в рамках которой можно будет насладиться работами эстонских и зарубежных художников. От Ласнамяэского павильона Таллиннского Дома искусства до галереи Temnikova & Kasela и Зеленого зала Творческого городка Теллискиви. Также на выставочных площадках можно встретить галеристов и художников.
В субботу с 13:00 до 16:00 перед воротами Балтийского вокзала откроется Ярмарка пластинок – крупное мероприятие для коллекционеров аудиозаписей. Желающие также могут отправиться на велосипедную прогулку по зеленому коридору между частями города: от Хийу до Мустйыэ.
В течение всей недели TMW посетителям фестиваля также предлагается окунуться в гастрономический мир столицы, от фуд-корта Viru Toidutänav до Старого города и Пыхья Таллинна. В программе «Вкусы TMW» представлено более 30 ресторанов, среди которых как признанные White Guide заведения, так и места с зеленой маркировкой, которые предлагают специальное меню и скидки гостям мероприятия.
Большинство площадок городской программы TMW находятся не более чем в 20 минутах ходьбы или 10 минутах езды на велосипеде друг от друга, что позволяет перемещаться по городу, укрепляя здоровье и сохраняя окружающую среду.
Зеленые путешествия TMW и общественные дискуссии поддерживаются Зеленой столицей Европы 2023 года городом Таллинном.
Программа общественных дискуссий городского фестиваля TMW и детско-юношеская программа будут объявлены в течение апреля.
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Фестиваль TMW организован компанией Shiftworks совместно с рядом соорганизаторов.
Партнеры по сотрудничеству: Таллинн — Зеленая столица Европы 2023, EKKAK, студенты Эстонской академии художеств под руководством скульптора Эло Лийва, Endover, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии, Творческий городок Теллискиви, Viru Keskus, Ярмарка пластинок.
Места проведения художественной программы: Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства, галерея Okapi, галерея Positiiv, галерея Temnikova & Kasela, Центр документальной фотографии имени Юхана Кууса, галерея Vaal, Зеленый зал Творческого городка Теллискиви и коридор Здания В, Kuppel Galerii, Fotografiska Tallinn, Квартал Крулля.
Площадки городской сцены: Ilma pood, морской контейнер в Творческом городке Теллискиви (бывшее IDA Raadio), Põhja Konn, Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства, Viru Burger x Volta Resto, Viru Toidutänav, Salme 12 (Дни Каламая).
Рестораны: Bliss, Bueno Gourmet, CHI, F-hoone, F.Burger, Fika – Leib ja Kohv, Fotografiska kohvik, Guru, Kebaboom, KimiJimi Food Club, Kolm Sibulat, Kolm Tilli pizza & pasta, KÜLM jäätis, La Muu kohvik, Lee, Lendav Maaler, Lendav Taldrik, MEZE, Mikkeller, Moon, MySushi, Noho, Oasis, Ocean 11, Orangerie, Paju Villa, Paper Mill kohv & röstikoda, Pavlova, Peas Out!, Peet Ruut, Poké Bowl, Rudolf, Salt, Samsa Family Bakers, SMAK, Stereo Street Food, Tsunft, Vapiano, Viru Burger X Volta Resto, Ülo.
Стратегическим партнером TMW в области музыки является компания Music Estonia. Поддержка: Nordic Hotel Forum, Министерство культуры, Капитал культуры, город Таллинн, Таллинн - город музыки ЮНЕСКО, Таллинн - Зеленая столица Европы. Партнеры: Fairmus, Viru Keskus, Telliskivi Loomelinnak, Postimees, Öun Drinks, GoTravel, представительство Британского Совета в Эстонии, представительство Совета министров Северных стран в Эстонии
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Расписание программы городских сцен TMW и фестиваля искусств
Городские сцены
Пт, 12.05
Põhja Konn (Telliskivi 60a-5). Представлено Советом министров Северных стран в Эстонии
17:00 DJ Bunuel (Финляндия) | 17:30 NEØV (Финляндия) | 18:30 Грэм Лейк (ЮВ)
Сб, 13.05
Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства (Jaan Koorti 24)
12.00 Charlotte Fever (FR) | 13.00 Discours Synthetique (EE)
Пешком: 1 час / на велосипеде/электросамокате: 25 минут
Viru Toidutänav (Viru väljak 4). Представлено Viru Keskus.
13.00 Minimal Wind (EE) | 14.00 Sadé Awele (CA) | 15.00 Karl Killing (EE)
Пешком: 27 минут / на велосипеде / электросамокате: 15 минут
Дни Каламая (Salme 12)
13.00 Aston Kais (LV) | 14.00 Dumai Dunai (CA/UA/BG)
Пешком: 10 минут / на велосипеде / электросамокате: 6 минут
Квартал Volta x Viru Burger (Tööstuse 47d). Endover представляет
13.00 Leik (EE) | 14.00 Shira (EE) | 15.30 Abekejser (DK)
Пешком: 20 минут / на велосипеде / электросамокате: 10 минут
Ilma pood (Telliskivi 60a)
16.00 Stefania Boiko (EE) | 17.30 Tolü Makay (IE)
Пешком: 30 секунд
Морской контейнер в Творческом городке Теллискиви (бывшее IDA Raadio)
17.00 Bazzookas (NL) | 18.00 Ouu (EE)
Арт-программа
Открытие выставки арт-фестиваля «Я не понимаю» в Творческом городке Теллискиви
Ср, 10 мая в 11:00
Зеленый зал: «Слово становится звуком». Рауль Келлер, Лийза Хирш, Таави Суйсалу, Стен Сааритс, Эрик Алалоога, Катрин Энни и Мари-Лийс Ребане. Куратор: Айвар Тынсо.
Коридор Здания B: Мартин Рекер и Пауль Хауптмайер: «Следы времени»
Экскурсия от EKKAK
Сб, 13 мая с 12 до 17 часов
12.00 Павильон Ласнамяэ, Ласнамяэский павильон Таллиннского Дома искусства (J. Koorti 24)
Весенняя выставка 2023
13.15 Галерея Okapi (Niguliste 2)
Персональная выставка Таави Тулева «Шаблоны мышления»
14.00 Галерея Temnikova & Kasela (Peetri 12)
Выставка «Последняя фантазия» Севины Цаноу и Тони Шмале
14.30 Галерея Positiiv (Roo 21a)
Выставка дуэта: Аннели Ивасте и Кристель Шведе «Тишина пролилась наружу»
15.15 Галерея Vaal (Telliskivi 60a/5)
Персональная выставка Кадри Тоом «Дирижабль и оранжереи»
15.45 Центр документальной фотографии Юхана Кууса (Telliskivi 60a)
«Фотоскопия — прикосновение к маленькой фотографии»
16:15 Зеленый зал Творческого городка Теллискиви
Выставка эстонских аудиохудожников «Слово становится звуком»
Фотовыставки в Fotografiska Tallinn
(Telliskivi 60a-8)
Чт, 11 мая с 09:00 до 20:00 | Пт, 12 мая с 09:00 до 23:00 | Сб, 13 мая с 10:00 до 20:00
Майлз Олдридж: «Дева Мария. Супермаркеты. Попкорн».
Андрес Серрано: «Печально известные».
Снежана фон Бюдинген-Дыба: «Встречи с Софи».
Студенческие световые инсталляции ЕКА Krulli kuma
Krulli kvartal (Kopli tänav 70a)
Чт, 11 мая - Вс, 14 мая
Ученики: Кристи Черниловски, Кейтлин Кеса, Саския Краутман, Франк Куресаар, Карл Перенс, Трийн Индло, Мадли Рёоп, Эва Мария Пылдмяэ, Трийину Вяйкмери, Кадри Вахар, Анна Минченков, Ааса Руукель, Элле Лепик и Вивиан Ильвес. Куратор курса: Эло Лийв
Архитектурное освещение световой тропы: Кристи Черниловски, Эло Лийв, Янно Сиил, Ринальд Кодасма