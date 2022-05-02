На этой неделе в Таллинне и Нарве пройдет фестиваль Tallinn Music Week

С сегодняшнего дня билеты на фестиваль, приобретенные заранее, можно будет обменять на браслеты в информационном пункте TMW в отеле Nordic Hotel Forum.

Около 200 артистов со всего мира выступят на музыкальном фестивале TMW, самыми известными из которых станут Floating Points и Tirzah из Англии, выступающие в нарвском Кренгольме. Около 700 представителей международной музыкальной индустрии примут участие в конференции TMW в Nordic Hotel Forum в Таллинне и в нарвском мультимедийном центре OBJEKT, а ее самыми именитыми участниками станут основатель и владелец Bella Union Саймон Рэймонд, бритпоп-публицист и гуру пиара Джейн Сэвидж, композитор «Матрицы» Джонни Климек. Городской фестиваль TMW познакомит с двумя городами через искусство и публичные дискуссии, молодежную и детскую программу, городские сцены и экскурсии.

«Мы организуем фестиваль и в Таллинне, и в Нарве, чтобы поддержать единство Эстонии и солидарность европейского музыкального сообщества», — комментирует Хелен Сильдна, руководитель TMW. «Вся Европа так же сильна, как и любой из наших приграничных городов. Сплоченно мы тоже можем поддержать Украину. Музыка объединяет, и мы завершим фестиваль вместе с сотнями гостей из Европы — в Кренгольме, что символично и с точки зрения расположения, и с надеждой на то, что культура вдохнет в этот огромный промышленный комплекс новую жизнь. В воскресенье мы отмечаем День матери в нарвском общинном саду. Вместе мы создаем новые традиции».

Обзор фестивальной недели TMW

Понедельник, 2 мая: открытие информационного пункта TMW

С сегодняшнего дня и до конца недели в фойе отеля Nordic Hotel Forum работает информационный пункт TMW, где можно обменять фестивальные билеты TMW и купленные заранее PRO-абонементы на браслеты. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/prakticheskaja-informacija

Среда, 4 мая, Таллинн: беседы TMW, детско-юношеская программа

TMW 2022 начинается в среду в 16:00 с беседы «Культура не дает нам сломаться» в музыкальном магазине-баре Terminal. В обсуждении примут участие мэр Нарвы Катри Райк, заместитель мэра Таллинна Каарел Оя, вице-канцлер по вопросам культурного многообразия Министерства культуры Пирет Хартманн и музыканты, выступающие на фестивале. Беседу можно посмотреть в прямом эфире на сайте Postimees.

За вступительной дискуссией последует разговор на тему «О климате, о кризисе и о мечтах» в сотрудничестве с Эстонским молодежным движением за психическое здоровье и отделом по работе с молодежью Таллиннского департамента образования, а также дискуссия, курируемая молодежной командой Tartu 2024 Extended, о том, что нужно сделать, чтобы культурная жизнь процветала и за пределами столицы. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/besedy

Детский мини-фестиваль в Vivistop, Теллискиви TMW Kids x VIVITA стартует в 17:00 веселыми музыкальными мастер-классами и концертами будущих звезд. Дополнительная информация: https://tmw.ee/ru/detam