Floating Points и Tirzah выступят на главной сцене Tallinn Music Week в Кренгольме

7 мая на главной нарвской сцене TMW, которую курирует отмечающий в этом году свое пятилетие фестиваль Station Narva, с совместной программой OLEG выступят Genka & DEW8, а также рэперы с британского лейбла Blah Records во главе с Ли Скоттом. На сцену выйдет датский d’n’b-MC Black Daniels и эстонская альтернатив-R'n'B-исполнительница manna.

Билеты на вечер ​​TMW 2022 Station Narva можно приобрести в Piletilevi. Первые 50 билетов стоят 25 евро, остальные — 35 евро. Клиентам Telia предоставляется скидка -20%.

Вход также гарантируется по фестивальному абонементу TMW (до конца апреля стоит 59 евро, далее — 65 евро) и по PRO-абонементу (до конца апреля — 175 евро, далее — 200 евро).

Лондонский музыкант, композитор и продюсер родом из Манчестера Сэм Шеперд основал проект Floating Points в 2008 году, выпустив несколько синглов. Он выпустил свой знаменитый дебютный альбом Elaenia в 2015 году на своем лейбле Pluto Records, который стирает границы между танцевальной музыкой и формирующими почерк Floating Points классическими корнями. В 2019 году артист выпустил не менее востребованный альбомом Crush, который был отмечен обзором в категории «Лучшая новая музыка» на сайте Pitchfork. Promises, последний альбом Floating Points, представляет собой непрерывное 46-минутное произведение, написанное при участии Фараона Сандерса и Лондонского симфонического оркестра. Выпущенный в марте 2021 года, он был назван «одним из величайших альбомов модерн-джаза» (Resident Advisor) и получил признание критиков во всем мире: от The New York Times до The Guardian.

Песни лондонской певицы Tirzah звучат одновременно и как R'n'B, и как соул и как инди. Ее творчество приобрело популярность, элегантность и глубину на дебютом альбоме Devotion (2018), спродюсированном Микой Леви. Прошлогодний лонгплей Colourgrade (2021) относится к категории футуристического пост-попа и в меньшей степени — к поп-музыке или соулу. Tirzah бормочет интимный, сонный блюз в чирикающем синтезаторном шуме; парит поверх искаженных гитарных раскатов и минимал-техно бита. В мировых музыкальных СМИ ее сравнивают с Лори Андерсон и Tricky.

Genka и DEW8, авторы одного из лучших эстонских альбомов прошлого года Oleg, выступят на сцене в Кренгольме, передавая эстафету главным участникам британского хип-хоп лейбла Blah Records во главе с его основателем и художественным руководителем Ли Скоттом. Один из самых уважаемых идеологов андеграундной хип-хоп-сцены на севере Англии, рэпер, продюсер и писатель Ли Скотт приезжает в Нарву с самыми крутыми представителями своего лейбла: мастером фристайла Sleazy F Baby, рэп-бандой Cult of The Damned и участником Levelz Блэком Джошем, MC-ветераном Тони Броуком и звукорежиссером и продюсером Blah Reklews.

Также список исполнителей пополнили датский d’n’b-MC и рэпер Black Daniels и эстонская альтернатив-R'n'B-исполнительница новой школы manna, славящаяся своим воздушным вокалом и басовыми битами.

Программа сцены TMW 2022 Station Narva

19:30 Двери

Главная сцена

20:30–21:15 Genka & DEW8 с программой OLEG x Blah Records (UK) представляет: Ли Скотт, Блэк Джош, Sleazy F Baby, Тони Броук, Reklews

9:45–22:30 Tirzah (UK)

23:00–01:00 Floating Points (UK)

Барная сцена

21:15–21:45 manna

22:30–23:00 Black Daniels (DK)

С сегодняшнего дня в Piletilevi поступили в продажу билеты на вечер TMW 2022 Station Narva. Первые 50 билетов стоят 25 евро, остальные — 35 евро. Клиентам Telia предоставляется скидка -20%.

Вход также гарантируется по фестивальному абонементу TMW (до конца апреля стоит 59 евро, далее — 65 евро) и по PRO-абонементу (до конца апреля — 175 евро, далее — 200 евро). Уже в продаже в интернет-магазине shop.tmw.ee.

Tallinn Music Week 2022 состоится с 4 по 8 мая. Со среды по пятницу, 4-6 мая фестиваль пройдет в Таллинне, 7-8 мая уже в Нарве. Отмечая свое пятилетие, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре в субботу, 7 мая. Совместный фестиваль Таллинна и Нарвы символизирует единение и сотрудничество.

В фестивале принимают участие около 200 артистов из 30 стран: Европы, Канады, США и Африки. Концерты в Таллинне пройдут 5-6 мая на площадках от из Старого города до Творческого городка Теллискиви. Концерты в Нарве пройдут 7 мая на площадках от ДК Ругодив до арт-клуба Ro-Ro и Кренгольма.

Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.