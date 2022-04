Floating Points и Tirzah выступят на главной сцене Tallinn Music Week в Кренгольме

Лондонский музыкант, композитор и продюсер родом из Манчестера Сэм Шеперд основал проект Floating Points в 2008 году, выпустив несколько синглов. Он выпустил свой знаменитый дебютный альбом Elaenia в 2015 году на своем лейбле Pluto Records, который стирает границы между танцевальной музыкой и формирующими почерк Floating Points классическими корнями. В 2019 году артист выпустил не менее востребованный альбомом Crush, который был отмечен обзором в категории «Лучшая новая музыка» на сайте Pitchfork. Promises, последний альбом Floating Points, представляет собой непрерывное 46-минутное произведение, написанное при участии Фараона Сандерса и Лондонского симфонического оркестра. Выпущенный в марте 2021 года, он был назван «одним из величайших альбомов модерн-джаза» (Resident Advisor) и получил признание критиков во всем мире: от The New York Times до The Guardian.