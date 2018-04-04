Рэйв TMW на подземной парковке
4 апреля 2018 г., 10:49
Tallinn Music Week организует крутую рэйв-вечеринку на подземной парковке.
В прошлом году все жители Таллинна и гости фестиваля могли заглянуть на вечеринку в туннеле около Балтийского вокзала, который только на одну ночь превратился в модный клуб.
В этом году звуками громкой музыки от лучших электронных исполнителей из Эстонии и других стран будет наполнена парковка квартала Ротерманна. Рэйв на парковке будет сопровождаться эффектным визуальным наполнением.
**21:00 Начало вечеринки
**21:40 Lootus (EE)
**22:20 Rando Arand - cough (EE)
**23:00 Poly Sone (FI)
**23:40 Neuronphase (EE)
**00:20 ckh9dh44 (UK)
**01:00 Kadajane (EE)
**01:40 Ajukaja & Andrevski (EE)
**02:20 Nikolajev (EE)
**03:00 Tekstur (RU)
**03:40 Firejosé (EE)