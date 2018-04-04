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Рэйв TMW на подземной парковке

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Участник фестиваля TMW - Tekstur

ФОТО: Tekstur

Tallinn Music Week организует крутую рэйв-вечеринку на подземной парковке.

В прошлом году все жители Таллинна и гости фестиваля могли заглянуть на вечеринку в туннеле около Балтийского вокзала, который только на одну ночь превратился в модный клуб.

В этом году звуками громкой музыки от лучших электронных исполнителей из Эстонии и других стран будет наполнена парковка квартала Ротерманна. Рэйв на парковке будет сопровождаться эффектным визуальным наполнением.

**21:00 Начало вечеринки

**21:40 Lootus (EE)

**22:20 Rando Arand - cough (EE)

**23:00 Poly Sone (FI)

**23:40 Neuronphase (EE)

**00:20 ckh9dh44 (UK)

**01:00 Kadajane (EE)

**01:40 Ajukaja & Andrevski (EE)

**02:20 Nikolajev (EE)

**03:00 Tekstur (RU)

**03:40 Firejosé (EE)

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