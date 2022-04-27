Уже 4 мая стартует ежегодный музыкальный фестиваль Tallinn Music Week! Участвуйте в розыгрыше от Rus.Postimees и получите два билета на концерт или один пропуск на все концерты TMW!
Tallinn Music Week ⟩ Участвуйте в розыгрыше билетов и пропуска!
Концерты в Таллинне и Нарве!
Участвуйте в розыгрыше билетов и пропуска!
На TMW представлены артисты из Эстонии и других стран, а стилистический диапазон музыки варьируется от экспериментальной электроники до попа, от танцевальных битов до метала и от фолка до современной классики. В 2022 году TMW будет проходить не только в Таллинне, но и в Нарве. С программой и списком артистов можно ознакомиться здесь!
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, перейдите на нашу страничку в социальной сети Facebook и напишите в комментариях имя человека, с которым хотели бы пойти на концерт! Всего будет три победителя. Двум из них достанутся билеты на любой выбранный концерт, а один счастливчик получит пропуск на все концерты TMW!
Желаем всем удачи!