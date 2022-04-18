Серия предварительных мероприятий Tallinn Music Week в Ида-Вирумаа проходит в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ

14 апреля прошла общественная дискуссия «Как создать собственный известный городской фестиваль?» в Белом зале Музея сланца Кохтла-Ярве. Обсуждение модерировала Элизабет Пурга, консультант по молодежному предпринимательству Центра предпринимательства Ида-Вирумаа и телеведущая Seiklusmaa TV. В дискуссии приняли участие Эрик Сечков, организатор Ida-Võlu Fest, Ирина Владимирова, ассистент руководителя по внеклассной работе Кохтла-Ярвеской гимназии, Кристо Кыргнурм, художественный руководитель Йыхвиского центра культуры и интересов, Дмитрий Орехов, организатор стрит-дэнс-фестиваля J-FEST, Айнар Варинурм, директор Музея сланца Кохтла-Ярве, Кайса Пукк, руководитель сферы культуры Тойлаской волости.

Arutelu teemal "Kuidas luua oma mainekas linnafestival?" Фото: Maila Meldre

Moderaator Elisabeth Purga Фото: Maila Meldre

За увлекательной дискуссией последовал концерт. В музыкальной программе участвовали повелитель лупера и живой электроники Meisterjaan, ансамбль Школы искусств Кивиыли Kõuekeeled, танцевальная студия Центра культуры Кохтла-Ярве Viis Tähte и DJ R.Unt. Была открыта поп-ап-стойка Toila Pargi Kohvik, а между всеми участниками был разыгран фестивальный абонемент TMW на двоих.

Meisterjaan Фото: Maila Meldre

Kiviõli Kunstide Kooli kandleõpilaste ansambel Kõuekeeled Фото: Maila Meldre

Anita Derjagina Фото: Maila Meldre

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse tantsustuudio Viis Tähte Фото: Maila Meldre

В четверг, 28 апреля, гостей ждут на предварительное мероприятие TMW в Йыхви, где SHIRA, прославившаяся на песенном конкурсе Eesti Laul, даст с группой концерт на крыше Вируской тюрьмы. Перед концертом пройдут экскурсии, знакомящие с тюрьмой и работой в ней, а также будет открыта художественная выставка, где будут представлены работы заключенных. Помимо открытого выступления на крыше, также состоится концерт-встреча музыкантов с заключенными, участвующими в мотивационной программе, где артисты расскажут о том, как рождается их творчество и как оно помогло им справиться с трудностями и жизненными вызовами.

Накануне TMW, во вторник, 3 мая, в Силламяэском центре профессионального образования Ида-Вирумаа / Йыхвиской технологической школе состоится общественная дискуссия «Как сделать местное сообщество более активным?». В обсуждении примут участие Кади Ляатс, глава общины Йыхви, Яна Будковская, основатель Нарвского мультимедийного центра OBJEKT, Владимир Высоцкий, главный организатор силламяэского джазового фестиваля JazzTime, Валерия Лаврова, руководитель дня обсуждений BAZAR, и Аэт Кийсла, силламяэская спортивная активистка. После обсуждения состоится концерт Linda Kanter Trio.

Предварительные мероприятия TMW в Ида-Вирумаа

Чт., 28.04 19:00

TMW 2022: Jõhvi WARM-UP

Вируская тюрьма (Ülesõidu 1)

Концерт на крыше Вируской тюрьмы: SHIRA

Экскурсия по Вируской тюрьме

Художественная выставка работ заключенных

На предварительное мероприятие TMW Jõhvi требуется регистрация.

Вт., 3.05 17:00

TMW 2022: Sillamäe WARM-UP

Силламяэский центр профессионального образования Ида-Вирумаа / Йыхвиская технологическая школа (Tallinna mnt 13)

Общественная дискуссия на тему «Как сделать местное сообщество более активным?»

Принимают участие:

Аэт Кийсла, силламяэская спортивная активистка

Владимир Высоцкий, главный организатор силламяэского джазового фестиваля JazzTime

Кади Ляатс, глава общины Йыхви

Яна Будковская, основатель Нарвского мультимедийного центра OBJEKT

Валерия Лаврова, руководитель дня обсуждений BAZAR

Обсуждение модерирует:

Анжелика Праткунас, руководитель проектов Startup Estonia в Ида-Вирумаа

Концерт: Linda Kanter Trio

Предварительные мероприятия TMW в Ида-Вирумаа бесплатны для всех. На каждом мероприятии между участниками будет разыгрываться абонемент на фестиваль TMW 2022 на двоих.

Tallinn Music Week 2022 состоится с 4 по 8 мая. Со среды по пятницу, 4-6 мая фестиваль пройдет в Таллинне, 7-8 мая уже в Нарве. Совместный фестиваль Таллинна и Нарвы отмечает единство и совместную работу. В музыкальной программе фестиваля принимают участие около 180 артистов из 28 стран: ожидаются концерты музыкантов из Европы, Канады, США и Африки. Конференция TMW состоится в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в отеле Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в Нарвском мультимедийном центре OBJEKT.

Фестивальные абонементы TMW 2022 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi по цене 59 евро (с 1 мая — 65 евро). Абонементы мецената и PRO-абонементы, гарантирующие вход на фестиваль и конференцию, продаются в интернет-магазине TMW. Билеты на отдельные мероприятия TMW 2022 по цене 7–35 евро продаются в Piletilevi.

Фестиваль TMW организует Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и соорганизаторами. Music Estonia является стратегическим партнером фестиваля в области музыки.