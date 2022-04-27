Tallinn Music Week ⟩ Участвуйте в розыгрыше билетов и пропуска!

На TMW представлены артисты из Эстонии и других стран, а стилистический диапазон музыки варьируется от экспериментальной электроники до попа, от танцевальных битов до метала и от фолка до современной классики. В 2022 году TMW будет проходить не только в Таллинне, но и в Нарве. С программой и списком артистов можно ознакомиться здесь!