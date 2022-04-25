Tallinn Music Week (TMW) объявил расписание конференции, которая пройдет в рамках фестиваля с 6 по 7 мая, а также обнародовал список новых спикеров. Среди новых объявленных панелистов — композитор фильма «Матрица: Воскрешение» Джонни Климек, музыкант и автор песен Керли Кыйв, историк культуры из Лондонского столичного университета Анна Маразуэла Ким, тур-менеджер Пи Джей Харви Сьюзи Грин и министр культуры Эстонии Тийт Терик. Дебаты о музыке и кризисе беженцев ведет Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн.
Tallinn Music Week объявил расписание конференции и новых спикеров
Конференция TMW 2022 состоится в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в Нарвском мультимедийном центре OBJEKT.
В интернет-магазине TMW продаются конференц-абонементы на один день за 95 евро в Таллинне и за 45 евро в Нарве.
Среди новых спикеров конференции значится Джонни Климек, один из самых востребованных композиторов Голливуда, чья оригинальная музыка звучит в фильмах «Облачный атлас» и «Матрица: Воскрешение», и пианист Кристьян Рандалу, чья фортепианная партия также звучит в новой «Матрице». Перед публикой также выступят музыкант и автор песен Керли Кыйв, отмеченная наградами тур-менеджер Сьюзи Грин, которая отвечала за концертные туры Пи Джей Харви и Chemical Brothers, Анна Маразуэла Ким, историк культуры из Лондонского столичного университета, Адам Райан, музыкальный руководитель The Great Escape Festival, и Ли Скотт, основатель британского хип-хоп лейбла Blah.
Конференция начнется в пятницу, 6 мая, в 10:00 в зале Sirius таллиннского Nordic Hotel Forum со вступительной речи министра культуры Тийта Терика и основателя и руководителя TMW Хелен Сильдна. На следующей панели обсудят роль музыки и культуры как защитников экономического и социального благополучия общества. Дебаты о музыке и кризисе беженцев ведет Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн.
В течение дня будут обсуждаться стратегии европейских офисов, занимающихся музыкальным экспортом, изучаться тенденции музыкальных рынков Прибалтики, Центральной и Восточной Европы и культурное и наследие клубной культуры, будут раскрыты механизмы музыкальной синхронизации, написания песен и музыки к фильмам, а также представлены главные герои знаменитого лейбла Bella Union и брит-попа.
Конференция продолжится в субботу, 7 мая, в мультимедийном центре OBJEKT культурного комплекса LINDA 2 в Нарве. Программа включает в себя презентации музыкальных рынков Исландии, Финляндии, Центральной и Восточной Европы, дискуссии о культуре как о сфере, формирующей город, брендинге территорий посредством музыки и культуры, а также о хип-хоп-культуре в Эстонии и других странах. Music Estonia, Творческий кластер Ида-Вирумаа и TMW совместно проведут встречи с представителями музыкальной сферы Ида-Вирумаа.
Новые спикеры TMW 2022:
Эбби Рэймонд (UK), сопредседатель Bella Union Artist Management
Адам Райан (UK), музыкальный руководитель The Great Escape Festival
Анна Маразуэла Ким (UK), историк культуры из Лондонского столичного университета
Блэк Джош (UK), рэпер, участник Cult of The Damned
Джузеппе Морамарко (IT/DE), основатель Scene Clubbing Heritage
Джузеппе Тиллиечи (IT), совладелец Spazio Disponibile
Хелен Сильдна, основатель и руководитель Tallinn Music Week и Station Narva
Хенрик Эхте (EE), основатель Estonian Funk Embassy
Дженна Лахтинен (Финляндия), генеральный директор LiveFIN
Джеспер Скибсби (DK), основатель и генеральный директор WARM
Джонни Климек (AU), композитор и продюсер
Юлия Поп (RO), соучредитель Overground Music
Кайса Рёнккё (FI), генеральный директор Music Finland
Керли Кыйв (EE), музыкант и автор песен
Коэн Тер Хеэгде (NL), основатель и агент Yugofuturism
Кристьян Ярви (EE), основатель и руководитель Sunbeam Productions
Кристьян Рандалу (EE), музыкант и композитор
Ли Скотт (UK), основатель и художественный руководитель Blah Records
Мадлен Теэтсов-Фолкнер (EE), менеджер и владелец Sveta Baar
Мартина Путник (EE), менеджер Monday Morning Management
Мартина ван Ньивланд (PL), руководитель программ Катовицкого городского института культуры
Мартон Нарай (CZ), руководитель SoundCzech
Микаэла Сарасено (EE), резидент клуба HALL
Натиг Исмаил (AZ), соучредитель iN
Неус Лопес (DE), руководитель отдела внешних связей Initiative Musik
Сандра Уолл (SE), координатор креативной экономики Музыкального города ЮНЕСКО в Норрчёпинге
Петер Барош (SI), генеральный секретарь SIGIC & Music Slovenia
Софи Линдингер (AT), музыка, продюсер, автор песен
Сьюзи Грин (UK), тур-менеджер Back Lounge / Healthy Touring
Тарви Ситс (EE), канцлер Министерства культуры Эстонской Республики
Тийт Терик (EE), министр культуры Эстонской Республики
Том Шерлок (IE), артист-менеджер и консультант по мероприятиям Tom Sherlock Management
Тайлер Голато (DE), диджей, продюсер и промоутер Scene Clubbing Heritage
Как объявлялось ранее, на конференции TMW также выступят Саймон Рэймонд, основатель и владелец Bella Union и участник группы Cocteau Twins, бритпоп-публицист Джейн Сэвидж, генеральный директор Mute Song Дэвид МакГиннис, украинская рэп-звезда alyona alyona, генеральный директор Iceland Music и член-основатель Sugarcubes Сигтриггюр Балдюрссон и прочие.
PRO-абонемент, гарантирующий вход на конференцию и музыкальный фестиваль TMW, стоит 175 евро, а цифровой пропуск на конференцию — 60 евро. Они доступны в продаже в интернет-магазине TMW. Там же продаются конференц-абонементы на один день за 95 евро (6 мая, Таллинн) и за 45 евро (7 мая, Нарва).
Конференция также будет доступна на платформе TMW PRO для владельцев абонементов TMW PRO, DigiPRO и конференц-абонемента на один день.
Совместный фестиваль TMW 2022, проводимый в двух городах, посвящен содействию и совместной жизни. Таллинн, столица Эстонии, которая с этого года является городом музыки ЮНЕСКО, отправит музыкальный привет Нарве, которая расположена на восточной границе Эстонии.