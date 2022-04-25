Tallinn Music Week объявил расписание конференции и новых спикеров

Конференция TMW 2022 состоится в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в Нарвском мультимедийном центре OBJEKT.

В интернет-магазине TMW продаются конференц-абонементы на один день за 95 евро в Таллинне и за 45 евро в Нарве.

Среди новых спикеров конференции значится Джонни Климек, один из самых востребованных композиторов Голливуда, чья оригинальная музыка звучит в фильмах «Облачный атлас» и «Матрица: Воскрешение», и пианист Кристьян Рандалу, чья фортепианная партия также звучит в новой «Матрице». Перед публикой также выступят музыкант и автор песен Керли Кыйв, отмеченная наградами тур-менеджер Сьюзи Грин, которая отвечала за концертные туры Пи Джей Харви и Chemical Brothers, Анна Маразуэла Ким, историк культуры из Лондонского столичного университета, Адам Райан, музыкальный руководитель The Great Escape Festival, и Ли Скотт, основатель британского хип-хоп лейбла Blah.

Конференция начнется в пятницу, 6 мая, в 10:00 в зале Sirius таллиннского Nordic Hotel Forum со вступительной речи министра культуры Тийта Терика и основателя и руководителя TMW Хелен Сильдна. На следующей панели обсудят роль музыки и культуры как защитников экономического и социального благополучия общества. Дебаты о музыке и кризисе беженцев ведет Музыкальный город ЮНЕСКО Таллинн.

В течение дня будут обсуждаться стратегии европейских офисов, занимающихся музыкальным экспортом, изучаться тенденции музыкальных рынков Прибалтики, Центральной и Восточной Европы и культурное и наследие клубной культуры, будут раскрыты механизмы музыкальной синхронизации, написания песен и музыки к фильмам, а также представлены главные герои знаменитого лейбла Bella Union и брит-попа.

Конференция продолжится в субботу, 7 мая, в мультимедийном центре OBJEKT культурного комплекса LINDA 2 в Нарве. Программа включает в себя презентации музыкальных рынков Исландии, Финляндии, Центральной и Восточной Европы, дискуссии о культуре как о сфере, формирующей город, брендинге территорий посредством музыки и культуры, а также о хип-хоп-культуре в Эстонии и других странах. Music Estonia, Творческий кластер Ида-Вирумаа и TMW совместно проведут встречи с представителями музыкальной сферы Ида-Вирумаа.

Новые спикеры TMW 2022:

Эбби Рэймонд (UK), сопредседатель Bella Union Artist Management

Адам Райан (UK), музыкальный руководитель The Great Escape Festival

Анна Маразуэла Ким (UK), историк культуры из Лондонского столичного университета

Блэк Джош (UK), рэпер, участник Cult of The Damned

Джузеппе Морамарко (IT/DE), основатель Scene Clubbing Heritage

Джузеппе Тиллиечи (IT), совладелец Spazio Disponibile

Хелен Сильдна, основатель и руководитель Tallinn Music Week и Station Narva

Хенрик Эхте (EE), основатель Estonian Funk Embassy

Дженна Лахтинен (Финляндия), генеральный директор LiveFIN

Джеспер Скибсби (DK), основатель и генеральный директор WARM

Джонни Климек (AU), композитор и продюсер

Юлия Поп (RO), соучредитель Overground Music

Кайса Рёнккё (FI), генеральный директор Music Finland