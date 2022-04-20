Tallinn Music Week предоставляет музыкальную резидентуру трем украинским исполнителям

В рамках резидентуры музыканты смогут работать в таллиннских студии звукозаписи Studio89 и в студии группы OOPUS. Студии предоставляют артистам-резидентам помещения, технические средства, а также предлагают наставничество. Это позволит украинским музыкантам продолжать свою работу, а также при желании сотрудничать с местными артистами. Резидентура намечена на май и июнь в зависимости от потребностей и возможностей каждого артиста. Кроме того, на протяжении всего резидентурного периода будут покрываться расходы на проживание музыкантов в Таллинне.

Резидентов выбрали из числа украинских музыкантов, которые подали заявки в TMW в марте-апреле. Эти три артиста выступят в рамках музыкальной программы фестиваля TMW, который пройдет 4-8 мая. В ней также примут участие известная украинская рэперша alyona alyona и поп-звезда Иван Дорн. Последний откроет музыкальную программу фестиваля этого года бесплатным концертом на площади Творческого городка Теллискиви в Таллинне в четверг, 5 мая.

Подробнее о музыкальных резидентах TMW из Украины:

FO SHO — это африканско-украинский хип-хоп-проект, основанный в начале 2019, состоящий из трех сестер — Бетти, Мириам и Сионы Ендале. В песнях и на выступлениях они демонстрируют свой уникальный культурный опыт. Их музыка — это симбиоз современных жанров от трэпа до хип-хопа. Также они любят вдохновляться и другими стилями, от R’n’B до рока, представляющими их исторические и культурные традиции, которыми они очень гордятся. Трио выступает на таллиннской сцене TMW Africa NOW!: Vaba Lava, пятница, 6 мая. Дополнительная информация

FO SHO Фото: Pressimaterjal

Саунд украинской группы Gentle Ropes представляет собой характерный мрачноватый микс из пост-панка и шугейза с примесью синтезаторной музыки. Дрейфующие синти-потоки, обжигающая реверберация гитары, гипнотические ритмы и потусторонний вокал сливаются воедино, а на выходе получаются атмосферные и запоминающиеся песни. Группа выступит в пятницу, 6 мая, на TMW-сцене World Clinic в Kivi Paber Käärid таллиннского Творческого городка Теллискиви. Дополнительная информация

Gentle Ropes Фото: Pressimaterjal

Электроакустический дуэт Krapka;KOMA, разносторонне одаренные участницы которого Ира Лобанок и Алена Коваленко используют на сцене богатый инструментальный парк: электронные ударные, клавишные, синтезаторы, гитара и труба. В результате получается звуковое полотно с отсылками к трип-хопу, ню-джазу, инди-электронике и соулу. Krapka;KOMA выступят на фестивале TMW в пятницу, 6 мая, на сцене латвийского фестиваля Skaņu mežs в F-hoone. Дополнительная информация

Krapka;KOMA Фото: Tanya Vilchynska

Студия OOPUS представляет собой помещение типа black box с акустической обработкой и потолками высотой почти 4 метра на заводе Põhjala. Отсюда можно вести прямые трансляции, а также записывать или создавать музыку.

Звуковая студия Studio89 предлагает художественную и творческую среду для реализации музыкальных идей. Студия построена по принципам простоты и минимализма и предлагает технические возможности высокого уровня. Для вдохновения на стенах висят произведения искусства.

Возможности и каналы, рекомендованные Украинским офисом музыкального экспорта для поддержки Украины: tmw.ee/ru/podderzhite-ukrainu

Tallinn Music Week 2022 состоится с 4 по 8 мая. Со среды по пятницу, 4-6 мая фестиваль пройдет в Таллинне, 7-8 мая уже в Нарве. Совместный фестиваль Таллинна и Нарвы отмечает единство и совместную работу. В музыкальной программе фестиваля принимают участие около 180 артистов из 28 стран: ожидаются концерты музыкантов из Европы, Канады, США и Африки. Конференция TMW состоится в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в отеле Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в Нарвском мультимедийном центре OBJEKT.

Фестивальные абонементы TMW 2022 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi. Абонементы мецената и PRO-абонементы, гарантирующие вход на фестиваль и конференцию, продаются в интернет-магазине TMW. Билеты на отдельные мероприятия TMW 2022 продаются в Piletilevi.

Фестиваль TMW организует Shiftworks OÜ совместно со многими партнерами и соорганизаторами. Music Estonia является стратегическим партнером фестиваля в области музыки.

Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.

Международная деятельность TMW, целью которой является представить Эстонию как привлекательное направление для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.