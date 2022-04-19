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Саймон Рэймонд из группы Cocteau Twins выступит на конференции Tallinn Music Week

TMW
Саймон Рэймонд из группы Cocteau Twins выступит на конференции Tallinn Music Week
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Фото: Pressimaterjal

Конференция TMW 2022, посвященная музыкальной индустрии, состоится в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в Нарвском мультимедийном центре OBJEKT. Среди прочих, на ней выступит Саймон Рэймонд, основатель и владелец лейбла Bella Union и бывший участник влиятельной дрим-поп группы Cocteau Twins.

Кто он?

Многогранный талант. Соучредитель и глава Bella Union, одного из лучших звукозаписывающих лейблов Великобритании, который в 2022 году отмечает свое 25-летие. Начиная с участия в легендарной шотландской дрим-поп-группе Cocteau Twins до периода управления лейблом он постоянно исповедовал независимый подход и тем самым формировал наше восприятие инди-методов ведения дел.

Новаторский музыкант

Саймон наиболее известен как басист и соавтор песен Cocteau Twins, которые играли невероятно красивую, утонченную, неземную музыку, а также как музыкальный руководитель/автор песен This Mortal Coil, коллектива основателя легендарного лейбла 4AD Иво Уоттса-Рассела. Его последние музыкальные начинания включают работу Lost Horizons с Ричи Томасом.

Продюсер

Рэймонд спродюсировал и обозначил на музыкальном небосводе множество светил, включая Czarz, Rothko, а также великого Билли Маккензи.

Глава Bella Union

Вместе с товарищами по группе Cocteau Twins в 1997 году Саймон создал лейбл Bella Union, чтобы независимо выпускать свою собственную музыку. Вскоре после этого группа распалась, но лейбл продолжал существовать. Он внимательно следил за музыкальной обстановкой и развивал лейбл, выпуская альбомы Fleet Foxes, Father John Grant, Explosions in the Sky, Xiu Xiu, Midlake, the Flaming Lips, Mercury Rev, Beach House, C Duncan и многих других.

Сын Айвора Рэймонда

Halfway To Paradise Билли Фьюри, I Only Want To Be With You Дасти Спрингфилд и Make It Easy On Yourself группы The Walker Brothers не стали бы хитами без характерных аранжировок и рок-оркестровок музыканта, автора песен, аранжировщика, актера и отца Саймона Айвора Рэймонда.

Саймон о себе

«Cocteau Twins очень увлекались технологиями во время записи, мы были одной из первых групп, у которых появился веб-сайт».

«Если я и сожалею о чем-то 50 лет спустя, так это о том, что не обратился к Скотту Уокеру: "Эй, Скотт, может быть, мне всего пять лет, но знай, мы будем на одном лейбле, и не единожды, а ДВАЖДЫ!"». Cocteau Twins подписали контракт с Fontana (лейбл Скотта) после многих лет работы c 4AD, а Скотт подписал контракт с 4AD спустя годы работы с Fontana.

«Быть ​​специалистом по артистам и репертуару — самая легкая работа в мире!».

«Вы должны быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы заниматься всем этим, это правда, вы должны быть одержимы музыкой, открывать для себя музыку и помогать людям, это три вещи, которые вы должны делать». Loud & Quiet: https://www.loudandquiet.com/interview/simon-raymonde/

3 причины, почему стоит прийти и посмотреть его выступление на конференции TMW

  • Чтобы узнать, что нужно для того, чтобы стать одним из последних настоящих инди-людей
  • Чтобы узнать, почему переход на мэйджор-лейбл был «одной из самых глупых вещей, которые когда-либо совершали Cocteau Twins»
  • Чтобы понять, почему он так пристрастился к поиску талантов и подписанию контрактов, и что делает музыканта артистом Bella Union
     

Конференция, которая пройдет в пятницу, 6 мая, в Таллинне, в Nordic Hotel Forum, и в субботу, 7 мая, в нарвском мультимедийном центре OBJEKT, также будет доступна на платформе TMW PRO для владельцев абонементов TMW PRO и DigiPRO. Темы обсуждений на конференции будут касаться культурной политики и стратегий предпринимательства, региональных рынков и международных сетей, а также влияния музыки на формирование устойчивых городов и на права человека.

Совместный фестиваль TMW 2022, проводимый в двух городах, посвящен содействию и совместной жизни. Таллинн, столица Эстонии, которая с этого года является городом музыки ЮНЕСКО, отправит музыкальный привет Нарве, которая расположена на восточной границе Эстонии.

TMW 2022 пройдет с 4 по 6 мая в Таллинне и с 7 по 8 мая в Нарве. Фестиваль состоит из трех основных частей: музыкального фестиваля, конференции и городского фестиваля. Цель TMW — знакомить мир с эстонской музыкой, способствовать установлению международных отношений и делать новые культурные открытия. Ежегодно в фестивале принимают участие более 500 представителей международной музыкальной индустрии и 100 иностранных журналистов и гостей со всего мира.

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