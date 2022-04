Саймон Рэймонд из группы Cocteau Twins выступит на конференции Tallinn Music Week

Вместе с товарищами по группе Cocteau Twins в 1997 году Саймон создал лейбл Bella Union, чтобы независимо выпускать свою собственную музыку. Вскоре после этого группа распалась, но лейбл продолжал существовать. Он внимательно следил за музыкальной обстановкой и развивал лейбл, выпуская альбомы Fleet Foxes, Father John Grant, Explosions in the Sky, Xiu Xiu, Midlake, the Flaming Lips, Mercury Rev, Beach House, C Duncan и многих других.

Halfway To Paradise Билли Фьюри, I Only Want To Be With You Дасти Спрингфилд и Make It Easy On Yourself группы The Walker Brothers не стали бы хитами без характерных аранжировок и рок-оркестровок музыканта, автора песен, аранжировщика, актера и отца Саймона Айвора Рэймонда.