В этом году на фестивале TMW встретятся Таллинн и Нарва, Украина и Африка, финно-угорские традиции и музыка будущего

Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе пройдет со среды по пятницу, с 4 по 6 мая, в Таллинне и в выходные, с 7 по 8 мая, в Нарве. Отмечая свое пятилетие, в субботу, 7 мая, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре. Совместным фестивалем, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество между двумя командами. Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2022 поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.

В музыкальной программе фестиваля принимают участие 175 артистов из 28 стран Европы, Канады, США и Африки. Концерты в Таллинне пройдут с 5 по 6 мая на площадках, расположенных от Старого города до Творческого городка Теллискиви. 7 мая у любителей музыки будет возможность посетить концертные площадки самого восточного города Эстонии, которые простираются от ДК Ругодив до арт-клуба Ro-Ro. Всего в двух городах будет проведено 28 мероприятий и несколько дневных концертов.

Звезда украинской музыки Иван Дорн бесплатным концертом откроет музыкальный фестиваль в четверг, 5 мая, в 16:00, в Таллинне, на площади Творческого городка Теллискиви. Артист прибудет в Эстонию, чтобы поприветствовать зрителей фестиваля и украинских военных беженцев.

Одно из особенных музыкальных представлений в вечер открытия фестиваля состоится в церкви Святой Екатерины в Старом городе, где прозвучит произведение Dies Irae шведского композитора и авангардистки Марии В. Хорн в исполнении Женского хора Таллиннского технического университета.

Maria W Horn Фото: Arvida Byström

Джаз-клуб Philly Joe's Tallinn начнет свой двухдневный музыкальный марафон в четверг концертами групп в диапазоне от Alfa Collective, которые произвели фурор в эстонском альт-поп-мире, до австралийского пауэр-джаз ансамбля Brekky Boy.

На Vaba Lava Творческого городка Теллискиви поочередно будут выступать артисты африканского происхождения и фавориты Вильяндиского фестиваля народной музыки. Программа Africa NOW! включает в себя концерты восходящей звезды танзанийского нео-соула Тофы Джакс, эфиопско-украинского хип-хоп-трио Fo Sho, а также наших фольклорных новаторов Duo Ruut и эстонско-украинского ансамбля Svjata Vatra.

Toxa Jazz (TZ) Фото: TMW pressimaterjal

Финно-угорский вечер в Erinevate Tubade Klubi представляет музыкальное наследие финно-угорских народов. Трио с острова Рухну возрождает яркую традиционную музыку шведов, живших там, а Suistamon Sähkö из Финляндии, славятся аранжировками старинных карельских танцевальных песен. Финно-угорский вечер будет представлен Международным десятилетием языков коренных народов Организации Объединенных Наций (2022-2032 гг.) в Эстонии, которое нацелено на поддержание малых и находящихся под угрозой исчезновения языков.