Tallinn Music Week (TMW), международный музыкальный и городской фестиваль, который пройдет в Таллинне и Нарве с 4 по 8 мая, объявил музыкальную программу. В программе заняты 175 исполнителей из 28 стран, в том числе 87 музыкантов из Эстонии.
В этом году на фестивале TMW встретятся Таллинн и Нарва, Украина и Африка, финно-угорские традиции и музыка будущего
Одно из самых влиятельных событий новой музыки в Европе пройдет со среды по пятницу, с 4 по 6 мая, в Таллинне и в выходные, с 7 по 8 мая, в Нарве. Отмечая свое пятилетие, в субботу, 7 мая, Station Narva представит главную сцену фестиваля в Кренгольмской мануфактуре. Совместным фестивалем, проходящим в Таллинне и Нарве, отмечается единение и сотрудничество между двумя командами. Билеты на отдельные концерты и клубные вечера TMW 2022 поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.
В музыкальной программе фестиваля принимают участие 175 артистов из 28 стран Европы, Канады, США и Африки. Концерты в Таллинне пройдут с 5 по 6 мая на площадках, расположенных от Старого города до Творческого городка Теллискиви. 7 мая у любителей музыки будет возможность посетить концертные площадки самого восточного города Эстонии, которые простираются от ДК Ругодив до арт-клуба Ro-Ro. Всего в двух городах будет проведено 28 мероприятий и несколько дневных концертов.
Звезда украинской музыки Иван Дорн бесплатным концертом откроет музыкальный фестиваль в четверг, 5 мая, в 16:00, в Таллинне, на площади Творческого городка Теллискиви. Артист прибудет в Эстонию, чтобы поприветствовать зрителей фестиваля и украинских военных беженцев.
Одно из особенных музыкальных представлений в вечер открытия фестиваля состоится в церкви Святой Екатерины в Старом городе, где прозвучит произведение Dies Irae шведского композитора и авангардистки Марии В. Хорн в исполнении Женского хора Таллиннского технического университета.
Джаз-клуб Philly Joe's Tallinn начнет свой двухдневный музыкальный марафон в четверг концертами групп в диапазоне от Alfa Collective, которые произвели фурор в эстонском альт-поп-мире, до австралийского пауэр-джаз ансамбля Brekky Boy.
На Vaba Lava Творческого городка Теллискиви поочередно будут выступать артисты африканского происхождения и фавориты Вильяндиского фестиваля народной музыки. Программа Africa NOW! включает в себя концерты восходящей звезды танзанийского нео-соула Тофы Джакс, эфиопско-украинского хип-хоп-трио Fo Sho, а также наших фольклорных новаторов Duo Ruut и эстонско-украинского ансамбля Svjata Vatra.
Финно-угорский вечер в Erinevate Tubade Klubi представляет музыкальное наследие финно-угорских народов. Трио с острова Рухну возрождает яркую традиционную музыку шведов, живших там, а Suistamon Sähkö из Финляндии, славятся аранжировками старинных карельских танцевальных песен. Финно-угорский вечер будет представлен Международным десятилетием языков коренных народов Организации Объединенных Наций (2022-2032 гг.) в Эстонии, которое нацелено на поддержание малых и находящихся под угрозой исчезновения языков.
Шоукейс, посвященный фьюче-музыке, Soda POP в Uus Laine представит, среди прочего, звезду гиперпоп-лейбла PC Music, исполнителя Caro<3 из Англии, r’n’b-стилизатора MANX из Швеции и местного художника-гедониста Флориана Валя. В Sveta Baar выступят таланты из Эстонии и других стран — от любимой исландской группы Роберта Смита из The Cure Kaelan Mikla до альтернатив-r'n'b-певицы manna. На вечеринке Indie Shuffle в черном зале F-hoone выступят артисты со всей Европы, в том числе эстонский саунд-дизайнер Лийз Ринг и победительница шоу «Эстония ищет суперзвезду» Алика Милова. Вечер открытия завершится в техноклубе HALL вечеринкой из серии ISU.
В пятницу, 6 мая, фестиваль продолжится 13 кураторскими вечерами в столице. Построенный в старом вагонном депо, клуб D3 представит честь и гордость эстонского и финского инди, эстонских легенд Rövel Ööbik, и камбек после семилетнего перерыва от 22-Pistepirkko, которые сыграют программу, преисполненную шика, лоска и необработанного психоделического рока. Легенд поддержат представители нового поколения групп из числа наших северных соседей Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS?.
На вечере Tartu 2024, организованном тартуским домом музыкального и видео-продакшна Ö Studio, в клубе Uus Laine институциональное встречается и экспериментальным: Мари Калкун и основатель Ö Studio Мартин Кикас с программой Hum of Tartu, а также продюсер Dew 8 и уникальный рэп-персонаж, представитель молодого поколения Эстонии Väike PD. На месте боссом лондонского лейбла Blah Records Ли Скоттом будет проводиться съемка эпизода ÖTV, он также будет транслироваться в прямом эфире на сайте.
На вечере Эстонской хоровой ассоциации в церкви Святой Екатерины Камерный женский хор Musamari представит публике произведение Марта Саара и Вельо Тормиса в сопровождении сольных импровизаций на флейте от Марии Элонен и Кристьяна Луме.
На вечере PopSpot, что состоится на Vaba Lava, выступят самые яркие артисты из Эстонии и Южной Африки — от нашей рэп-звезды nublu, дуэта электронной музыки WATEVA и до хип-хоп-таланта из Йоханнесбурга Costa Titch. В Fotografiska Tallinn Warner Music Live представит творчество отечественных продюсеров и музыкантов от Карла Киллинга до Рауля Оямаа.
В программе Made in Canada на сцене Erinevate Tubade Klubi прозвучит творчество шести канадских артистов, среди которых группа Arcana Kings, прославившаяся своими стадионными рок-гимнами. В F-hoone латвийский фестиваль искусств и музыки Skaņu Mežs отмечает свое 20-летие. На сцене появятся Маарья Нуут, одна из самых инновационных артисток Эстонии, и самый интересный экспериментатор из числа южных соседей, гитарист Эдгарс Рубен, уже выступавший на TMW много лет назад под именем Mona De Bo.
В Зеленом зале Теллискиви, на сцене передвижного культурного фестиваля Võnge выступят Púr Múdd и Даниэль Леви, известные эстонские поп-исполнители, а также Neon Fir, молодые музыканты, играющие музыку с отсылками к прог-попу. Фьюче-фолк-группа OOPUS снова представит фолктроник-сцену в Fotografiska, на которую также выйдет человек-оркестр Тыну Тубли из Trad.Attack!. Sveta Bаar представляет подборку Dark Disko из пост-панка и более мрачных танцевальных битов под руководством диджея и продюсера Djedjotronic из Франции.
На метал-сцене в Von Krahl выступят легенды эстонского нойз-рока Zahir, которые скоро выпустят новый долгоиграющий альбом, а также финская электро-металлическая группа Khroma. Музыкальный магазин World Clinic предложит разномастный рок в Kivi Paber Käärid — как местных, так и зарубежных артистов — от победителя в номинации "Рок-альбом" на EMA 2022 The Boondocks до норвежской диско-панк-фанк-группы Sex Judas feat. Ricky, работающей на знаменитом лейбле Optimo. В клубе HALL ждут самых неутомимых гостей фестиваля резиденты Микаэла Сарачино и Катя Адрикова, а также итальянский техно-продюсер и DJ Neel, закаленный на сценах таких мероприятий, как Mutek и Berlin Atonal.
В субботу, 7 мая, TMW продолжится в Нарве, где музыкальную программу в Нарвском Воскресенском кафедральном соборе откроет творение композитора Арво Пярта в исполнении Камерного хора Эстонской филармонии под управлением Тыну Кальюсте.
Фестиваль в Нарве сосредоточится на Vaba Lava в центре культуры Linda 2. На главной сцене вместе с друзьями выступит рэпер Gameboy Tetris, который прославился в Нарве несколько лет назад благодаря коллаборации с nublu Für Oksana. Также на сцену выйдут звезды фолка Trad.Attack!, Мари Калкун и Curly Strings.
Уку Сувисте и Нарвский городской симфонический оркестр под управлением Анатолия Щура выступят на сцене ДК Ругодив. Зрителям также будет предоставлена уникальная возможность посетить Кренгольм, его рабочие помещения с видом на водопад, где состоятся концерты Duo Ruut и Tuulikki Bartosik. Вслед за таллиннским саундтреком, представленным на TMW в прошлом году, в Нарвской арт-резиденции состоится премьера произведения Themes For Great Cities: Tallinn & Narva, основанного на городских звуках Нарвы и Таллинна.
Концертная программа субботы и вся музыкальная программа фестиваля завершится в легендарном прибрежном арт-клубе Ro-Ro, где фестиваль Mägede Hääl представит на двух сценах более десятка артистов: от аудиовизуального дуэта Vera Vice до White Girl и от словенской нойз-рок-группы Lelee до диджейских сетов Рауля Саареметса и Ивара Мурда.
Программа основной сцены TMW, которая будет представлена фестивалем Station Narva, отмечающим свое пятилетие на величественной Кренгольмской мануфактуре, будет объявлена отдельно.
Помимо вечерней программы, днем музыка будет также звучать в нарвских парках, дворах и скейт-парках, где выступят дуэт Мартена Кунингаса и Роберта Линна, рэпер-продюсер Fenkii, а также нарвские артисты Propazha и Pale Alison. Городская программа Нарвы также предлагает гостям искусство, общественные дискуссии, поездки и экскурсии. В воскресенье, 8 мая, День матери отметят концертом в парке и пикником в саду. Нарвском общинном саду можно будет вместе высаживать растения и общаться.
Коллективы организаторов фестивалей TMW и Station Narva объединяют усилия для проведения общего мероприятия в Таллинне и Нарве. В единстве заключается сила и радость совместной работы.
Билеты на отдельные концерты TMW по цене от 7 до 35 евро поступят в продажу в Piletilevi в среду, 30 марта, в 10:00.
Абонементы на фестиваль TMW 2022 продаются в интернет-магазине TMW и Piletilevi по цене 59 евро. Абонементы на фестиваль включают доступ ко всем концертам музыкальной программы как в Таллинне, так и в Нарве. Абонемент мецената и PRO-абонементы для людей из сферы музыки доступны в интернет-магазине TMW.
Соорганизаторами музыкальной программы являются Эстонская хоровая ассоциация, Damn.Loud, Dark Disco, Fenno-Ugria, клуб HALL, Voices of the Mountains, джаз-клуб Philly Joe's, PopSpot, Skaņu Mežs, Station Narva, Sveta Baar, Tartu 2024 и Ö Studio, Вильяндиский фестиваль народной музыки, Võnge Festival, Warner Music Live, World Clinic, CIMA и Break Out West.
Фестиваль поддерживают города Таллинн и Нарва, Государственная канцелярия, Министерство культуры, Капитал культуры, Nordic Hotel Forum и Visit Estonia.
Партнером по многообразию выступает Telia Eesti, стратегический партнер в области музыки — Music Estonia, партнеры — Творческий городок Telliskivi, Viru Keskus, Go Travel, Туристический кластер Ида-Вирумаа, Tallink, Go Hotel, Meresuu и Британский совет.