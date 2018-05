Стали известны имена победителей премии «Лучший исполнитель» TMW

Ранее премию «Лучший исполнитель» на TMW получали Popidiot (2009), Iiris (2010), Ewert and The Two Dragons (2011), Talbot (2012), Elephants From Neptune (2013), Odd Hugo (2014), Maarja Nuut (2015), I Wear* Experiment (2016), Mart Avi, Erki Pärnoja ja NOEP (2017). Любимцами публики в предыдущие годы становились Metsakutsu (2014), литовские группы BA (2015) и Garbanotas Bosistas (2016), а также The Boondocks (2017).