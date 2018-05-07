Стали известны имена победителей премии «Лучший исполнитель» TMW

В этом году на фестивале выступило 126 эстонских исполнителей. Победители были выбраны как на основе обратной связи делегатов фестиваля из числа музыкальных экспертов, так и путем зрительского голосования. Были отмечены убедительная манера исполнения, оригинальное звучание и международный потенциал всех трех лауреатов.

Больше всего голосов, а также премию в 2000 евро получил яркий представитель авангардной поп-музыки Март Ави. Критики отмечают оригинальность и инновативность как его музыки, так и художественного образа. В обзоре о TMW британской ежедневной газеты The Independent музыкальный критик Дерек Робертсон пишет: «Мари Ави в полной мере представляет музыкальную культуру эпохи пост-интернета, когда всю историю можно охватить при помощи одного щелчка мышкой». Полученные деньги Март Ави планирует потратить на запись нового альбома. 6 мая артист выступил на фестивале Liverpool Sound City, в июне приедет на московский фестиваль «Боль», после этого состоятся его концерты в Центральной Европе.

Второе место заняла фолк-исполнительница Мари Калькун, очаровавшая музыкальных экспертов одновременно техничным и одухотворенным выступлением. По словам представителя немецкого лейбла Nordic Notes Кристьяна Плифке, на концерте Калькун он потерял дар речи.

«Во многом благодаря TMW я поняла, что музыкальный бизнес — это не какое-то огромное и ужасное чудовище, а множество страстно любящих музыку людей, — призналась Мари Калькун. — И мне все больше кажется, что жанры больше не определяют музыку. Намного важнее твой посыл, умение достучаться до публики, свое лицо и осмысленные отношения с окружающей действительностью. Круто, что TMW хочет и умеет выделять и премировать новое и новаторское, отличное от норм. Таким образом формируется пространство для зарождения новых идей».

Мари Калькун ждут выступления в Вырумаа и Японии, Германии и Великобритании, в том числе на престижном фолк-фестивале WOMAD. Помимо этого в планах два больших проекта с симфоническим оркестром и хором. «Хотелось бы поскорее начать запись новой пластинки. Новость о денежной премии меня очень порадовала, потому что я как раз планирую съемку двух концертных видео в Токио и в Вырумаа, и для этого было сложно найти финансы», — говорит счастливая исполнительница.

Третье место и 1000 евро достались ансамблю Holy Motors, который ценят за смесь дрим-попа и стиля «американа». Главного редактора чешского журнала о музыке «Full Moon» Михал Паризека очаровала создаваемая группой особая атмосфера: «Шугейз и мотивы из вестернов — это всего лишь начальные точки, отталкиваясь от которых они создают неповторимую среду обитания». 1000 евро музыканты планируют потратить на ремонт своих гитар.

Выпустившая в этом году на американском независимом лейбле Wharf Cat свой первый полновесный альбом «Slow Sundown» команда Holy Motors в середине мая выступит на питерском фестивале SKIF, а во второй половине года отправится с концертами в Германию и страны Скандинавии.

В этом году TMW впервые выдает премию, созданную совместными усилиями главного спонсора фестиваля Telia и партнера мероприятия арт-городка Теллискиви. Помимо этого занимающееся музыкальным экспортом учреждение Music Estonia предоставляет всем артистам возможность принять участие в программе INTRO, которая помогает музыкантам решать текущие практические вопросы.

«Мы очень надеемся, что это признание и премия принесет лауреатам вдохновение и дополнительные возможности для того, чтобы посвятить себя творчеству и открыть двери для новых свершений на мировой арене», — глава по коммуникации Telia Eesti Катрин Изотамм пожелала победителям дальнейших успехов.

Ранее премию «Лучший исполнитель» на TMW получали Popidiot (2009), Iiris (2010), Ewert and The Two Dragons (2011), Talbot (2012), Elephants From Neptune (2013), Odd Hugo (2014), Maarja Nuut (2015), I Wear* Experiment (2016), Mart Avi, Erki Pärnoja ja NOEP (2017). Любимцами публики в предыдущие годы становились Metsakutsu (2014), литовские группы BA (2015) и Garbanotas Bosistas (2016), а также The Boondocks (2017).

Юбилейный фестиваль TMW прошел со 2 по 8 апреля 2018. В музыкальной программе фестиваля приняло участие более 260 исполнителей из 30 стран, 126 из них — из Эстонии. Различные мероприятия TMW посетили 34 170 человек, в том числе 1330 делегатов фестиваля.