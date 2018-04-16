TMW 2018 выбирает лучших эстонских артистов этого фестиваля

Telia и творческий городок Теллискиви премируют лучших артистов TMW 2018. Победителей выбирают как на основании обратной связи от делегатов фестиваля из числа музыкальных экспертов, так и путем зрительского голосования. Призовой фонд в сумме 4500 евро будет поделен среди трех артистов, набравших больше всего голосов.
До полуночи 18 апреля на сайте TMW или через приложение можно проголосовать за своего любимого артиста из Эстонии, оценив его выступление по шкале от 1 до 5.
В этом году на фестивале выступило 126 эстонских исполнителей. Их легко можно найти, выбрав на странице tmw.ee/et/artistid/ в меню «Kõik riigid» сокращенное обозначение Эстонии EE.
Зайдя на страницу музыканта или коллектива, можно поставить ему от 1 до 5 звезд.
Лучший артист TMW 2009-2017
2009: Popidiot
2010: Iiris
2011: Ewert and the Two Dragons
2012: Talbot
2013 Elephants From Neptune
2014: Odd Hugo
2015: Maarja Nuut
2016: I Wear* Experiment
2017: Mart Avi, Erki Pärnoja, NOËP
Любимцы публики, премия TMW и Telia
2014: Metsakutsu (EE)
2015: BA (LT)
2016: Garbanotas Bosistas (LT)
2017: The Boondocks (EE)