TMW 2018 выбирает лучших эстонских артистов этого фестиваля

До полуночи 18 апреля на сайте TMW или через приложение можно проголосовать за своего любимого артиста из Эстонии, оценив его выступление по шкале от 1 до 5.

В этом году на фестивале выступило 126 эстонских исполнителей. Их легко можно найти, выбрав на странице tmw.ee/et/artistid/ в меню «Kõik riigid» сокращенное обозначение Эстонии EE.

Зайдя на страницу музыканта или коллектива, можно поставить ему от 1 до 5 звезд.

Лучший артист TMW 2009-2017

2009: Popidiot

2010: Iiris

2011: Ewert and the Two Dragons

2012: Talbot

2013 Elephants From Neptune

2014: Odd Hugo

2015: Maarja Nuut

2016: I Wear* Experiment

2017: Mart Avi, Erki Pärnoja, NOËP

Любимцы публики, премия TMW и Telia

2014: Metsakutsu (EE)

2015: BA (LT)

2016: Garbanotas Bosistas (LT)