понедельник, 16 апреля 2018 г.
"Кто из моих русских друзей считает меня русофобом, пусть первый бросит в меня камень!" Андрес Анвельт
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Фокус
Новости
Галерея
Видео
  • TMW Rus
  • Новости
  • TMW 2018 выбирает лучших эстонских артистов этого фестиваля

TMW 2018 выбирает лучших эстонских артистов этого фестиваля Прими участие в голосовании

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Patrik Tamm

Telia и творческий городок Теллискиви премируют лучших артистов TMW 2018. Победителей выбирают как на основании обратной связи от делегатов фестиваля из числа музыкальных экспертов, так и путем зрительского голосования. Призовой фонд в сумме 4500 евро будет поделен среди трех артистов, набравших больше всего голосов. 

До полуночи 18 апреля на сайте TMW или через приложение можно проголосовать за своего любимого артиста из Эстонии, оценив его выступление по шкале от 1 до 5.

В этом году на фестивале выступило 126 эстонских исполнителей. Их легко можно найти, выбрав на странице tmw.ee/et/artistid/ в меню «Kõik riigid» сокращенное обозначение Эстонии EE.

Зайдя на страницу музыканта или коллектива, можно поставить ему от 1 до 5 звезд.

Лучший артист TMW 2009-2017

2009: Popidiot

2010: Iiris

2011: Ewert and the Two Dragons

2012: Talbot

2013 Elephants From Neptune

2014: Odd Hugo

2015: Maarja Nuut

2016: I Wear* Experiment

2017: Mart Avi, Erki Pärnoja, NOËP

Любимцы публики, премия TMW и Telia

2014: Metsakutsu (EE)

2015: BA (LT)

2016: Garbanotas Bosistas (LT)

2017: The Boondocks (EE)

Читать также

Актуально

НАВЕРХ