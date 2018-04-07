В воскресенье на TMW пройдет 10 мастер-классов для детей

День начнется в 12:00 с концерта Сильвера Сеппа, который умеет сделать так, чтобы зазвучал и велосипед, и кусок дерева с вбитыми в него гвоздями. Затем параллельно пройдет еще несколько мастер-классов. В течение дня каждый желающий сможет посетить максимум три занятия.

Участие в мастер-классах бесплатное. Зарегистрироваться можно на месте за 15 минут до начала занятия.

Под руководством прославившегося благодаря необычным музыкальным инструментам Сильвера Сеппа дети будут искать симфонию тишины, писать мелодии и слова для песен. Электронный музыкант, а также любитель записывать звуки природы Таави Тулев покажет, как делать интерактивные звуковые инсталляции. Многогранный гитарист Андре Маакер раздаст детям и родителям укулеле и разучит с ними мелодию и аккомпанемент к одному произведению. Вильяндиский дуэт Vajé поделится секретами работы с битами и мыслями о продюсировании поп-музыки. Как и в прошлом году, состоится суперпопулярный мастер-класс от диджея Хейди Пурга, которая расскажет об искусстве сведения пластинок и других техниках. Вместе с королем эстонского рэпа Генкой школьники выяснят, что же такое рэп и как и из чего создаются рэп-тексты.

Также в детской программе принимают участие писатели и художники. На мастер-классе детской писательницы Кятлин Вайнола участникам предложат «перевести» звуки в слова и написать текст о чувствах, рождаемых музыкой. Иллюстратор Керту Силласте поможет желающим создать обложку для альбома любимого артиста на фестивале TMW.

РАСПИСАНИЕ

12:00 Открытие детской сцены TMW: Сильвер Сепп

13:00–13:50 Мастер-классы: Сильвер Сепп, Кятлин Вайнола, Хейди Пурга, Таави Тулев, Керту Силласте

13:50–14:00 перерыв

14:00–15:00 Мастер-классы: Андре Маакер, Генка, Vajé, Таави Тулев, Керту Силласте

Подробное описание каждого мастер-класса читайте на странице TMW.