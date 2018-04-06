Арт-программа TMW набирает обороты - спешите заглянуть в таллиннские галереи

Выставки будут открыты до конца фестиваля, во многих из них пройдут концерты. Посещение галерей бесплатное. Программу выставок Tallinn Music Week можно найти здесь.

Кроме этого, в субботу, 7 апреля, в 15.00 состоится открытие украсившего фасад здания A1 в творческом городке Теллискиви мурала экс-резидента Нарвской художественной резидентуры, польского художника Шимона Кулы под названием „NARcissism“. Сразу после открытия мурала в баре Pudel состоится круглый стол на тему трансформации городского пространства Нарвы посредством уличного изобразительного искусства.