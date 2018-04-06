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Арт-программа TMW набирает обороты - спешите заглянуть в таллиннские галереи

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Во время Tallinn Music Week в таллиннских художественных галереях проходит специальная арт-программа. Во вторник галереи были открыты дольше обычного. Многие любопытные поклонники современного искусства пришли посмотреть на творчество художников из разных стран. 

Выставки будут открыты до конца фестиваля, во многих из них пройдут концерты. Посещение галерей бесплатное. Программу выставок Tallinn Music Week можно найти здесь.

Кроме этого, в субботу, 7 апреля, в 15.00 состоится открытие украсившего фасад здания A1 в творческом городке Теллискиви мурала экс-резидента Нарвской художественной резидентуры, польского художника Шимона Кулы под названием „NARcissism“. Сразу после открытия мурала в баре Pudel состоится круглый стол на тему трансформации городского пространства Нарвы посредством уличного изобразительного искусства.

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