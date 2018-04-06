Стартовали бесплатные концерты TMW. Смотрите сегодняшнюю программу!
6 апреля 2018 г., 11:07
В четверг, 5 апреля, в торговом центре Viru состоялся первый концерт из программы бесплатных концертов Tallinn Music Week. Сегодня прохожие в центре Таллинна смогут увидеть еще больше концертов на самых неожиданных площадках.
На городской сцене в торговом центре Viru выступили: хор мальчиков Национальной оперы "Juhanid", канадский r'n'b дуэт Samurai Champs, блюз музыканты Андрес Роотс и Аннели Кадакас и латышская блюз-фолк группа Alaska Dreamers.