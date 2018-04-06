Сегодня в кинотеатре Sõprus покажут документалку о последней рок-звезде Эстонии

“Я панк и я крутой,” — кричит со сцены солист Фредди Гренцманн (Freddy Grenzmann) в одной из песен Psychoterror. Именно такая — сырая, прямолинейная и энергичная — вся его жизнь. Фредди — певец и автор текстов панк-группы Psychoterror. Он — последняя рок-звезда в Эстонии. Понятие рок-звезда означает явление, выходящее за пределы привычных норм, и оно намного шире, чем просто жизнь. В случае с Фредди можно уверенно сказать, что он ненормальный, как на сцене, так и в жизни. Его делает интересным даже не общение или умение играть словами, а его отдача, возможность полной потери самоконтроля и глубина всепоглощающей человеческой или метафизической тревоги. Это история о последней рок-звезде и поэте, а также анатомия одной панк-группы.