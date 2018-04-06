В субботу Tallinn Music Week предлагает отказаться от автомобиля

К 2020 году центр города изменится. Узел, связующий Пярнуское и Нарвское шоссе, станет более подходящим для пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта, а также и для автомобилей.

В субботу, 7 апреля, в промежутке 16.30–20.30 круговое движение в около гостиницы «Виру» будет ограничено, трамваи и автобусы будут следовать по расписанию. В 13.00 происходящие перемены будут отмечены концертом. Организаторы фестиваля советуют передвигаться по городу пешком или на велосипеде, а также воспользоваться общественным транспортом.

Всех заинтересованных в теме будущего Таллинна ждут на дискуссии «Будущее Таллинна и главная улица», которая пройдет в Галерее архитектуры и дизайна в поп-ап баре TMW в субботу, 7 апреля, в 16.00. Там же будет открыта выставка макетов главной улицы Таллинна архитектурного бюро Kavakava.

Конкурсы на создание концепции главной улицы города прошли в 2016 году; первые результаты появятся в 2018 году. Опыт крупных городов — Копенгагена, Мальмё, Нью Йорка, Страсбурга — показывает, что городское пространство наполняется новой жизнью после того, как с улиц исчезают машины и на их месте появляется качественное и безопасное пространство для творчества и предпринимательства.

Информационный канал главной улицы

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