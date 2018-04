Актуальные артисты эстонской инди-музыки выступят на сцене РКЦ

Miljardid сыграют программу из альбома «Kunagi läänes» («Когда-то на западе»), выигравшего в трех категориях Музыкальной премии Эстонии 2018, а получившие в 2011 году титул лучшего артиста TMW Ewert and The Two Dragons впервые исполнят композиции со своей совсем скоро выпускаемой четвертой пластинки. Финалист Eesti Laul 2018 Расмус Ряндвеэ даст в этот вечер свой первый сольный концерт. С новой программой также выступит Iiris, чей танцевальный сингл «Stranger» был в прошлом году самой часто играемой песней на Радио 2.