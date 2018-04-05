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  • Актуальные артисты эстонской инди-музыки выступят на сцене РКЦ

Актуальные артисты эстонской инди-музыки выступят на сцене РКЦ Будь в курсе того, что в тренде!

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Miljardid

ФОТО: Tallinn Music Week pressimaterjal

В субботу, 7 апреля, на сцене РКЦ музыкальное предприятие Made in Baltics совместно с Sony Music представят эстонских инди-звезд.

Miljardid сыграют программу из альбома «Kunagi läänes» («Когда-то на западе»), выигравшего в трех категориях Музыкальной премии Эстонии 2018, а получившие в 2011 году титул лучшего артиста TMW Ewert and The Two Dragons впервые исполнят композиции со своей совсем скоро выпускаемой четвертой пластинки. Финалист Eesti Laul 2018 Расмус Ряндвеэ даст в этот вечер свой первый сольный концерт. С новой программой также выступит Iiris, чей танцевальный сингл «Stranger» был в прошлом году самой часто играемой песней на Радио 2.

Билеты на вечер-презентацию Made in Baltics & Sony Music можно купить в Piletilevi по цене 25 евро.

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