Прямой эфир TMW : «Культурная столица Европы 2024 – культура как двигатель развития города»

Уже сегодня в 17.00 в поп-ап баре в Галерее архитектуры и дизайна пройдет открытая дискуссия, в рамках которой активные жители Нарвы и Тарту порассуждают о форме и содержании, критически оценят возможности создания целлюлозного завода в Тарту и развития Кренгольма в будущем.