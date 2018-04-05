Прямой эфир TMW : «Культурная столица Европы 2024 – культура как двигатель развития города»
5 апреля 2018 г., 9:19
В 2024 году один из городов Эстонии станет культурной столицей Европы. Сегодня главными претендентами на этот титул являются два города – Нарва и Тарту. Следите за прямым эфиром дискуссии, посвященной теме развития городского пространства (дискуссия пройдет на эстонском языке).
Уже сегодня в 17.00 в поп-ап баре в Галерее архитектуры и дизайна пройдет открытая дискуссия, в рамках которой активные жители Нарвы и Тарту порассуждают о форме и содержании, критически оценят возможности создания целлюлозного завода в Тарту и развития Кренгольма в будущем.
В дискуссии примут участие:
Модератор дискуссии Марис Хеллранд.
Десятый фестиваль Tallinn Music Week проходит со 2 по 8 апреля 2018.