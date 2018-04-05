четверг, 5 апреля 2018 г.
"Первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские" Имби Паю
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  • Прямой эфир TMW : «Культурная столица Европы 2024 – культура как двигатель развития города»

Прямой эфир TMW : «Культурная столица Европы 2024 – культура как двигатель развития города»

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ФОТО: Postimees.ee

В 2024 году один из городов Эстонии станет культурной столицей Европы. Сегодня главными претендентами на этот титул являются два города – Нарва и Тарту. Следите за прямым эфиром дискуссии, посвященной теме развития городского пространства (дискуссия пройдет на эстонском языке).

Уже сегодня в 17.00 в поп-ап баре в Галерее архитектуры и дизайна пройдет открытая дискуссия, в рамках которой активные жители Нарвы и Тарту порассуждают о форме и содержании, критически оценят возможности создания целлюлозного завода в Тарту и развития Кренгольма в будущем.

В дискуссии примут участие:

  • писатель и критик Берк Вахер, 
  • нарвский корреспондент ERR Юри Николаев, 
  • главный инспектор художественного наследия Департамента защиты памятников старины Линда Лайнвоо,
  • культурный деятель Ахто Кюлвет. 

Модератор дискуссии Марис Хеллранд.

Десятый фестиваль Tallinn Music Week проходит со 2 по 8 апреля 2018.

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