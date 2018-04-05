Проголосуй за будущих звезд в эстонском искусстве!

Интернет-голосование за любимцев публики проводится в художественной среде www.NOAR.eu в период с 27 марта по 6 апреля 2018. Подборку конкурсных произведений можно увидеть в здании Loomelootsik (ул. Полдри, 3, Таллинн), на стенах ресторана Anno, где в рамках фестиваля Tallinn Music Week будет объявлен победитель конкурса.

«Если в предыдущие годы, художники представляли на конкурс произведения искусства на текстиле, художественные объекты и инсталляции, то в этом году на конкурсе представлены, прежде всего, более традиционные техники – живопись и графика. Приятно видеть, когда публика поддерживает молодых художников: в предыдущие годы голосование было очень популярно, и благодаря этому целый ряд произведений искусства даже нашел покупателей. Одной из причин, почему приобретаются именно работы молодых художников, – это естественно, цена, поскольку уровень цен на произведения признанных художников, как правило, выше», – говорит один из основателей платформы NOAR Андра Орн.