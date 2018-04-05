Проголосуй за будущих звезд в эстонском искусстве!

Вот уже третий год подряд проводится конкурс будущих звезд эстонского искусства, в ходе которого публике предлагается высказываться на тему искусства и голосовать за свою любимое произведение.
Интернет-голосование за любимцев публики проводится в художественной среде www.NOAR.eu в период с 27 марта по 6 апреля 2018. Подборку конкурсных произведений можно увидеть в здании Loomelootsik (ул. Полдри, 3, Таллинн), на стенах ресторана Anno, где в рамках фестиваля Tallinn Music Week будет объявлен победитель конкурса.
«Если в предыдущие годы, художники представляли на конкурс произведения искусства на текстиле, художественные объекты и инсталляции, то в этом году на конкурсе представлены, прежде всего, более традиционные техники – живопись и графика. Приятно видеть, когда публика поддерживает молодых художников: в предыдущие годы голосование было очень популярно, и благодаря этому целый ряд произведений искусства даже нашел покупателей. Одной из причин, почему приобретаются именно работы молодых художников, – это естественно, цена, поскольку уровень цен на произведения признанных художников, как правило, выше», – говорит один из основателей платформы NOAR Андра Орн.
Конкурс организован художественной средой NOAR.eu и Эстонской художественной академией совместно с арт-программой фестиваля Tallinn Music Week. Конкурс представляет публике творчество молодых и талантливых художников из академии. Целью является более широкое приобщение публики к художественной жизни путем предложения возможности ознакомиться со свежими веяниями на пестром ландшафте современного искусства.
В конкурсе принимают участие 17 молодых художников: Оскар Полл, Катрина Кольк, Ану Лехис, Карл-Эрик Тальвет, Янне Лиас, Маргот Ыунапуу, Карола Каугема, Тийу Лаусмаа, Дагне Ааремяэ, Карола-Лотта Кийзель, Неле-Марие Тийделепп, Мийна Петерсон, Аннабель Янке, Ребека Вайно, Маргус Контус, Тыну Кирвес и Эмилия Фурс. Представлены 46 произведений, среди которых живопись, графика и рисунки.
Художественная среда NOAR.eu предоставляет единую платформу лучшим деятелям современного искусства Эстонии и Балтийских стран, объединяя более 2000 произведений, созданных 200 различными художниками.
Кроме того, NOAR руководит различными проектами, общим «знаменателем» которых является сведение воедино искусства и широкой публики в общественном пространстве.