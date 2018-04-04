Уже завтра на TMW: The Karovas Milkshake и атмосфера свингующего Лондона

"Клуб 27" вас миновал?

Эл: У каждого возраста есть свой клуб. Вопрос лишь в том, в какой ты попадешь.

Самая дальняя точка, в которой вы бывали с гастролями? Где принимали теплее всего?

Сева: На востоке от дома самый «дальний» концерт был в Томске, на западе — в Лиссабоне, местные до сих пор называют его краем земли.

Эл: Самый теплый прием был в Мадриде — там публика пела наши песни наизусть. Знаете, это чертовски приятно!

Кто ходит на ваши концерты? С животными можно?

Эл: Забавно, но у нас действительно очень разнообразная публика. Это могут быть и обросшие хиппари, и строгие руководители фирм, и маленькие дети. Вход с коровами бесплатный.

В чем отличие месседжа гаражных групп типа Seeds, Sonics, Monks и современного рэпа? Разве это не все тот же подростковый протест?

Эл: Месседж современного рэпа нам неизвестен. Это, наверное, единственный стиль, который минует наши уши. Но хочется надеяться, что как и в 60-е, послание одно — сделать мир лучше.

Вы привносите что-то свое или стараетесь тщательно соответствовать заданному стилю?

Эл: Соответствовать рамкам какого-то стиля мы не стараемся. Для нас важна музыка. Забавно наблюдать, как нас относят то к гаражному, то к психоделическому року. Даже гранжем называли. А мы играем каровас-рок. Ведь все это милкшейк, детка!

Как стильно одеться в стиле Swinging London?

Сева: Вам — на Карнаби стрит.

Эл: Или поройтесь у бабушки в комоде))

Как записывалась ваша последняя пластинка «In the Shade of Purple Sun»? Вы все свои альбомы пишете на бобины? Кто оформляет вам обложки?

Эл: Альбом записывался долго и настырно. Радость общения со старинной аналоговой аппаратурой омрачалась полным отсутствием у нас каких-либо технических познаний в этом деле. Сейчас мы пишем новый альбом... и снова на бобины)) За обложку альбома и большинство афиш ответственен я.

В вашем стиле чувствуется широкий диапазон — от раннего Марка Болана до малоизвестных фрик-бит групп. Как для вас началось увлечение музыкальным диггерством?

Эл: Первая пластинка, которую я осознанно поставил на вертак, была Битлз «Вкус меда» фирмы «Мелодия». Мне было лет 9-10. Нам нравятся как абсолютно неизвестные команды из самых неожиданных уголков планеты, так и многие общепризнанные мастера рока. Я считаю, каждый должен иметь свои 15 минут славы — или это сказал кто-то другой?

Пробовали когда-нибудь петь на русском языке? Совместим ли он с вашей музыкой?

Эл: Мы яростно сопротивляемся. У каждой порядочной рок звезды должны быть свои капризы!

Это не первый и не последний наш опыт коллаборации с миром кино и театра. Продолжение следует...