Уже завтра на TMW: The Karovas Milkshake и атмосфера свингующего Лондона

Как появилась идея проводить лекции? Это филиал университета или угарная вечеринка? Чем обычно эти лекции заканчиваются?

Сева Слепушин (гитара, вокал): Интерес к музыке перерос в коллекционирование пластинок. Когда пластинок накопилось столько, что черт на печку не вскинет, мы стали раззадоривать зал виниловыми вечеринками перед концертом. Тогда нередко кто-нибудь из публики подходил и спрашивал, что сейчас звучит. Мы начали рассказывать в микрофон, сначала по чуть-чуть во время сета, как делают диджеи на радио, а потом это переросло в сессии. Можно сказать, что мы открыли кафедру гаражного и психоделического рока. Лекции заканчиваются всегда по-разному, порой танцами на столе, а порой и под столом.

Эл (он же Альберт Крупп, бас-гитара, вокал): Это встреча хороших друзей и возможность поболтать про любимые альбомы, песни и музыкальные байки. Так мы выражаем благодарность тем музыкантам, что вдохновляют нас.

Расскажите о своих инструментах. Ваши любимые или редкие гитары. Ваше отношение к советским гитарам/примочкам?

Эл: Я играю на чехословацком полуакустическом басу Jolana Studio Bass и на советской бас-гитаре «Тоника Урал», произведенной в середине 70-х на Свердловской фирме клавишных инструментов «УРАЛ». Мы выбираем инструменты не из-за винтажного снобства — их звук лучше всего вписывается в нашу музыку и помогает ей звучать так, как мы задумали.

Сева: У каждой гитары своя история и свой характер. Вот универсальная Italia, вот верный друг в путешествиях Fender Jaguar, пара советских гитар, но любишь все равно Gibson SG.

Под какую вашу песню девушка не сможет отказать?

Сева: Проверим вместе на песне «Change»... с будущего альбома.

Самый теплый прием был в Мадриде — там публика пела наши песни наизусть.

Битлы или Роллинги? Моды или рокеры?

Сева: Битлинги и мокеры!

Эл: Кстати, одна из первых Каровас-вечеринок в далеких 2000-х называлась «Моды против Рокеров». Бились мы с рокабилли-группой The Stockmen, которые были нашими большими друзьями, поэтому для нас этот спор неактуален.

Лучшие фильмы о модах, рокерах, психоделической культуре?

Сева: Для модов, наверное, «Blow Up», «The Girl with the Pistol», «Безумный Пьеро» какой-нибудь, рокерские фильмы — «Беспечный ездок», парни любят «This is Spinal Tap». Еще нам нравится «Dead Man» и «Year of the Horse» Джима Джармуша из-за особой атмосферы, создаваемой саундтреками Нила Янга. Любим «Zabriskie Point» за классный саундтрек с участием Pink Floyd — его мы любим слушать, когда выбираемся на пляж.

Какие наркотики предпочитаете? Everybody must get stoned?

Сева: Кофе с каплей молока!

Эл: Not everybody but some of them must

Где снимался ваш клип на песню «Factory»?