Новый городской фестиваль Station Narva и дебаты на тему культурной столицы 2024

В 2024 году один из городов Эстонии станет культурной столицей Европы. Сегодня главными претендентами на этот титул являются два города – Нарва и Тарту. Уже сегодня, 4 апреля, в 17.00 в поп-ап баре в Галерее архитектуры и дизайна пройдет открытая дискуссия, в рамках которой активные жители Нарвы и Тарту порассуждают о форме и содержании, критически оценят возможности создания целлюлозного завода и развития Кренгольма в будущем. В дискуссии примут участие писатель и критик Берк Вахер, нарвский корреспондент ERR Юри Николаев, главный инспектор художественного наследия Департамента защиты памятников старины Линда Лайнвоо, культурный деятель Ахто Кюлвет. Модератор дискуссии Марис Хеллранд.

В четверг, 5 апреля в 15.00 в ресторане Kärbes Kitchen & Bar, в творческом городке Теллискиви, мэры Нарвы и Раквере подпишут соглашение о сотрудничестве городов для получения титула Культурной столицы Европы в 2024 г. Затем, в 17.00 в pop-up баре TMW в Галерее дизайна и архитектуры пройдут дебаты между мэрами Тарту, Нарвы, и Раквере на тему «Культурная столица Европы 2024: кто и почему?». Тарту, с его музеями, отличной инфраструктурой и динамичной культурной жизнью, уже давно готовится к роли культурной столицы Европы, но свои козыри есть и у находящейся на пересечении культур Нарвы, удивившей всех своим заявлением о желании побороться за этот почетный титул. Прямую трансляцию обсуждения будет осуществлять Postimees.

Потенциал Нарвы в качестве нового международного хаба для различных культур и предпринимателей будет обсуждаться и на воркшопе «Возможности трансформации Нарвы посредством творчества и дизайн-мышления», который состоится 7 апреля в 13.00 в KultuuriKatel в рамках конференции Creative Impact Coference. Воркшоп с участием главного архитектора города Ивана Сергеева и директора Нарвского Колледжа Тартуского Университета Кристины Каллас представит мэр города Тармо Таммисте.

В четверг, 5 апреля в 16.00 в ресторане Must Puudel Нарвский фестиваль обсуждений Bazar представит вниманию публики дискуссию «Осторожно, двери открываются!». В фокусе фестиваля – различия в культурах общения и социальных сетях русскоязычной и эстоноязычной молодежи. Дискуссию модерируют организатор Bazar’а Валерия Лаврова и ведущий «Радио 4» Александр Жемжуров, своим опытом делятся ютубер Виктория Виллиг, читающий рэп на двух языках Алекс Саксон, абитуриент Нарвской Эстонской Гимназии Ева Леннук и психолог Рита Рятсепп.

В субботу, 7 апреля в 15.00 состоится открытие украсившего фасад здания A1 в творческом городке Теллискиви мурала экс-резидента Нарвской художественной резидентуры, польского художника Шимона Кулы под названием „NARcissism“. Сразу после открытия мурала в баре Pudel состоится круглый стол на тему трансформации городского пространства Нарвы посредством уличного изобразительного искусства.

7 апреля в 19.30, Нарвская программа Tallinn Music Week завершится вечеринкой от фестиваля Station Narva в баре Sveta. TMW вместе с легендарным Нарвским клубом альтернативной музыки Art Club Ro-Ro соберут на одной площадке самых деятельных музыкантов “нарвитянского” народа, послов российской сцены и таллиннские коллективы. Приграничный город будет представлен новым электронным проектом AveNova от самого популярного в Нарве коллектива AveNue, а также андеграундным MC Propazha. Таллиннцев в баре Sveta будут представлять классики эстонского рока Sõpruse Puiestee, которые исполнят песни со своего последнего альбома „Selle suve nägu", и Junk Riot, которые исполнят треки со своей нью-вейвовой пластинки „Бесполезная молодость“. Из Москвы приедут любимчики почитателей моды эксцентричный диско-панк ансамбль Wet Red, а также прославившийся как у себя на родине, так и в Западной Европе лидер группы Tesla Boy Антон Севидов со своей сольной программой. С заполярных широт, из далекого Мурманска, на нарвский вокзал TMW приедет надежда российского шугейза, группа Wooden Whales.