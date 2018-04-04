Памятник Достоевскому засияет во время TMW

Тропинки в парке будут вести из полной мглы к свету, который будет окружать памятник Достоевскому. Осязаемый звук сделает дыхание города видимым. Кроме этого, появится мусорный контейнер, который будет очищать городское пространство от излишнего и неподходящего света.

Пробудившийся после долгой и морозной зимы фонтан в центре парка превратится в гейзер, превращающий свет в песни.

На одной из дорожек можно будет увидеть луну из сотен СD-дисков, которые создадут медитативную картину, меняющуюся в зависимости от расположения зрителей.

Таким образом, студенты хотят обратить внимание на проблему излишней освещенности в современных городах.

Инсталляция создана студентами Эстонской художественной академии под руководством Эло Лийв.

С молодыми художниками можно пообщаться на открытии выставки 5 апреля в 20.00.