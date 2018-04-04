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Памятник Достоевскому засияет во время TMW

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Архив: cветовая инсталляция

ФОТО: tallinnmusicweek.ee

Начиная с четверга, 5 апреля, ночные посетители парка Канути (Mere puiestee 6e) и гости фестиваля Tallinn Music Week смогут увидеть аудио- и световые инсталляции студентов Эстонской художественной академии “Тьма – это свет”.

Тропинки в парке будут вести из полной мглы к свету, который будет окружать памятник Достоевскому. Осязаемый звук сделает дыхание города видимым. Кроме этого, появится мусорный контейнер, который будет очищать городское пространство от излишнего и неподходящего света.

Пробудившийся после долгой и морозной зимы фонтан в центре парка превратится в гейзер, превращающий свет в песни.

На одной из дорожек можно будет увидеть луну из сотен СD-дисков, которые создадут медитативную картину, меняющуюся в зависимости от расположения зрителей.

Таким образом, студенты хотят обратить внимание на проблему излишней освещенности в современных городах.

Инсталляция создана студентами  Эстонской художественной академии под руководством Эло Лийв.

С молодыми художниками можно пообщаться на открытии выставки 5 апреля в 20.00.

Инсталляции будут находится в парке только три вечера, в воскресенье вечером парк станет опять прежним.

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