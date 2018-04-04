Kate NV: Я счастлива, что среди музыкантов много чудаков

Что ты больше всего слушала в последнее время?

Тишину.

Какое твое любимое место записи?

Studio B в комплексе Redbull Studios. Это в Нью-Йорке.

В чем разница между написанием музыки для твоего сольного проекта и для группы ГШ?

В ГШ кроме меня еще три человека, с которыми я должна общаться. Это немного другой уровень ответственности.

Нынешний мир — хорошее место для жизни? Или ты хотела бы жить в другую эпоху?

Я благодарна за то, где, когда и кто я есть. Я люблю интернет, так что я целиком и полностью человек XXI века. И еще я — девушка. Во многие другие периоды истории меня бы просто сожгли на костре из-за моей внешности, так что отлично, что хоть что-то меняется.

Как в России обстоят дела с молодежной музыкой? Какие жанры сейчас наиболее привлекательны?

Полагаю, что субкультура пост-панка сейчас очень сильна, а также рэп и хип-хоп. Я счастлива, что среди музыкантов много чудаков. Это хороший знак, что люди позволяют себе быть свободными и выражают себя необычным образом.

Ты знакомы с другими артистами, выступающими на нынешнем Tallinn Music Week? Кого бы посоветовала посмотреть?

Я всегда советую не слушать советов и сама обычно хожу на концерты без каких-то предварительных знаний. Это помогает лучше сформировать свое собственное мнение, не зависящее от мнения кого-то другого.

На чем ты сейчас более всего сосредоточена в сфере музыки?

Вместе с Энджел Дерадурян (Angel Deradoorian) мы основали новую группу и сейчас записываем наш первый альбом, так что на этом я сейчас и сфокусирована.

Что должен делать мир, чтобы планета и в следующие 100 лет была пригодной для жизни?