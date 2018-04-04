Kate NV: Я счастлива, что среди музыкантов много чудаков

Продюсер, певица, композитор, дизайнер, сооснователь и фронтмен московской нью-вейв пост-панк группы ГШ Катя Шилоносова делится мыслями о современном мире и новой российской музыке. Со своим сольным проектом Kate NV артистка выступит в клубе KuKu на мероприятии TMW 2018: CryptoMarket в субботу 7 апреля в 20:00.
Что ты больше всего слушала в последнее время?
Тишину.
Какое твое любимое место записи?
Studio B в комплексе Redbull Studios. Это в Нью-Йорке.
В чем разница между написанием музыки для твоего сольного проекта и для группы ГШ?
В ГШ кроме меня еще три человека, с которыми я должна общаться. Это немного другой уровень ответственности.
Нынешний мир — хорошее место для жизни? Или ты хотела бы жить в другую эпоху?
Я благодарна за то, где, когда и кто я есть. Я люблю интернет, так что я целиком и полностью человек XXI века. И еще я — девушка. Во многие другие периоды истории меня бы просто сожгли на костре из-за моей внешности, так что отлично, что хоть что-то меняется.
Как в России обстоят дела с молодежной музыкой? Какие жанры сейчас наиболее привлекательны?
Полагаю, что субкультура пост-панка сейчас очень сильна, а также рэп и хип-хоп. Я счастлива, что среди музыкантов много чудаков. Это хороший знак, что люди позволяют себе быть свободными и выражают себя необычным образом.
Ты знакомы с другими артистами, выступающими на нынешнем Tallinn Music Week? Кого бы посоветовала посмотреть?
Я всегда советую не слушать советов и сама обычно хожу на концерты без каких-то предварительных знаний. Это помогает лучше сформировать свое собственное мнение, не зависящее от мнения кого-то другого.
На чем ты сейчас более всего сосредоточена в сфере музыки?
Вместе с Энджел Дерадурян (Angel Deradoorian) мы основали новую группу и сейчас записываем наш первый альбом, так что на этом я сейчас и сфокусирована.
Что должен делать мир, чтобы планета и в следующие 100 лет была пригодной для жизни?
Освободиться от всего пластика и как-то очистить океан.