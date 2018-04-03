Узнайте, как изменилась клубная музыка за последние 100 лет

Образ Эстонии как музыкальной «страны чудес», где создана особая среда для развития, Ярви интерпретирует, используя клубную музыку разных эпох: от нью-йорского джаз-клуба Birdland до диско-наследия Studio 54, хауса и хип-хопа.

Выступят звезды нью-йоркского музыкального небосклона – музыканты основанного 25 лет назад Кристьяном Ярви коллектива Absolute Ensemble. В его репертуаре Ярви соединил, казалось бы, несочетаемое – классику с ритмами джаза, рока, фанка и даже хип-хопа. В исполнении оригинальной программы Absolute Club также примут участие всемирно известный пианист, композитор и ди-джей Франческо Тристано (Francesco Tristano), композитор и продюсер Сандер Мёлдер, певцы Элина Нечаева, Кадри Вооранд и Мик Педая, а также Estonian Folk Orchestra. В том числе в новой аранжировке прозвучит песня Элины Нечаевой «La Forza».

Кристьян Ярви – один из самых изобретательных, ярких и популярных дирижеров на современной классической сцене. Он был главным дирижером Симфонического оркестра Лейпцигского радио и оркестра Гштадского фестиваля. Основанный Ярви ансамбль Absolute Ensemble, объединяющий классическую музыку, хип-хоп и джаз, был номинирован на «Грэмми».

Билеты на открывающий музыкальную часть фестиваля TMW концерт можно купить в Piletilevi по цене 40-55 евро.

С 5 по 7 апреля на концертных площадках Таллинна в рамках музыкальной программы TMW выступит 262 артиста из 30 стран. Программа фестиваля: tmw.ee/et/kava