В рамках Tallinn Music Week будет представлен фестиваль Station Narva

Вечеринка в честь Station Narva организована командой TMW и арт-клубом Ро-Ро. Будут представлены как яркие деятели нарвской сцены, гости из России, так и живущие и творящие в Таллинне артисты.

Из приграничного города в столицу приедет подпольный MC Propazha и музыканты группы "Авеню" со своим новым электронным проектом AveNova. Из таллиннских коллективов свои альбомы представят Sõpruse Puiestee (их пластинка называется „Selle suve nägu") и Junkt Riot с нью-вейвовой пластинкой „Бесполезная молодость“. Из Москвы приедет эксцентричная диско-панк группа Wet Red и прославившийся как у себя на родине, так и в Западной Европе лидер группы Tesla Boy Антон Севидов с новой сольной программой. Аж из Мурманска на фестиваль приедет надежда российского шугейза Wooden Whales.

В тот же день в 14:00 неподалеку от Sveta Baar художник Нарвской арт-резиденции Шимон Кула представит свое граффити и состоится публичная дискуссия по вопросам, касающимся современного искусства.