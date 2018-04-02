Илья Черепко-Самохвалов о безысходности, буддизме и любви к родине

— В каком жанре вы играете?

— В смешанном гитарно-барабанном жанре, настоянном на синтезе панка, пост-панка, гранжа, гаражного психодела, шугейза и песен Сережи Сыроежкина.

— Есть ли среди ваших песен «прямые руководства к действию» или поведению?

— Нет, только симптомы , выдающие неприятие системы и склонность к партизанщине и саботажу.

— Как спасти Россию/Белоруссию/Европу (нужное подчеркнуть)?

— Спасательными работами не занимаемся, верим в торжество разума в очень далеком будущем, пытаемся сохранить человечность и остатки памяти.

— Как дышится в стране с европейскими ценностями?

— Вы Германию имеете в виду? Хорошо дышится. Много кислорода.

— Ваши песни оставляют ощущение безысходности. Куда бежать?

— Лично я научился неплохо бегать в магазин.

— Важно ли в песнях оставлять надежду слушателю?

— Да, просто это не обязательно должно происходить на вербальном уровне. Собственно, концертный обмен энергиями и предполагает аккумуляцию жизненных сил, что равноценно обретению надежды, пусть и ненадолго.

— Любимый русский философ?

— Петр Алексеевич Кропоткин, Вернадский еще ничего.

— Ваша песня, за которую вам теперь стыдно?

— Их много, скорее всего вы с ними не знакомы, это песни про канареек , замерзших путников , проституток , изнасилованных дикими зверями ищущих своих детей пьяных матерей, невест, выходящих замуж за богатство, сплошной баптизм , одним словом. Жуть, как вспомню , так вздрогну.

— Худшая пластинка всех времен и народов?

— Трудно сказать , у меня в жизни их было две: «Unknown Pleasures» и про Али-Бабу.

— Хотели бы, чтобы про вас написали в учебниках?

— Да, в учебниках по зоологии.

— Не пробовали одеться в одинаковые костюмы и повторить успех «Битлз»?

— Нет. Иногда переодевались в одинаковые костюмы женщин, но быстро надоело: много времени уходит на макияж. Пока накрасишься — весь успех проходит.

— Самая большая аудитория, перед которой вам доводилось выступать?

— В белорусском городе Лида, перед несколькими десятками тысяч человек.

— Какое событие бесповоротно изменило вашу жизнь?

— Переезд из Солигорска в Минск.

— В вашей группе есть лидер? Опишите его повадки.

— Лидер нашей группы — это многорукое, многоногое существо о пяти головах, все свои вопросы решающее путем компромисса и голосования.

— Любить государство — это нормально?

— Да, если ты в государстве главный. Или приятель главного.

— Что вас раздражает больше всего?

— Буддизм.

— Что будет с русскоязычной музыкой в ближайшие десять лет?

— Оракулом не являюсь, предсказывать не берусь.

— Как научиться понимать ваши тексты?

— Могу организовать курсы. Взносы принимаются в виде алкогольных подношений и готовности с ними разделаться в процессе обучения.

— Смешивать алкоголь или нет?