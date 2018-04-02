Илья Черепко-Самохвалов о безысходности, буддизме и любви к родине

Белорусская пост-панк группа «Петля Пристрастия» существует 12 лет, выпустила четыре альбома, многие критики и рядовые слушатели считают ее одной из лучших русскоязычных рок-групп современности. Спецкор TMW, музыкант Илья Богатырев задал фронтмену группы Илье Черепко-Самохвалову 19 неоднозначных вопросов и получил соответственные ответы. В рамках фестиваля Tallinn Music Week «Петля Пристрастия» выступит 7 апреля в 20:00 на сцене Manka Boutique Pop Festival в клубе PATT.
— В каком жанре вы играете?
— В смешанном гитарно-барабанном жанре, настоянном на синтезе панка, пост-панка, гранжа, гаражного психодела, шугейза и песен Сережи Сыроежкина.
— Есть ли среди ваших песен «прямые руководства к действию» или поведению?
— Нет, только симптомы , выдающие неприятие системы и склонность к партизанщине и саботажу.
— Как спасти Россию/Белоруссию/Европу (нужное подчеркнуть)?
— Спасательными работами не занимаемся, верим в торжество разума в очень далеком будущем, пытаемся сохранить человечность и остатки памяти.
— Как дышится в стране с европейскими ценностями?
— Вы Германию имеете в виду? Хорошо дышится. Много кислорода.
— Ваши песни оставляют ощущение безысходности. Куда бежать?
— Лично я научился неплохо бегать в магазин.
— Важно ли в песнях оставлять надежду слушателю?
— Да, просто это не обязательно должно происходить на вербальном уровне. Собственно, концертный обмен энергиями и предполагает аккумуляцию жизненных сил, что равноценно обретению надежды, пусть и ненадолго.
— Любимый русский философ?
— Петр Алексеевич Кропоткин, Вернадский еще ничего.
— Ваша песня, за которую вам теперь стыдно?
— Их много, скорее всего вы с ними не знакомы, это песни про канареек , замерзших путников , проституток , изнасилованных дикими зверями ищущих своих детей пьяных матерей, невест, выходящих замуж за богатство, сплошной баптизм , одним словом. Жуть, как вспомню , так вздрогну.
— Худшая пластинка всех времен и народов?
— Трудно сказать , у меня в жизни их было две: «Unknown Pleasures» и про Али-Бабу.
— Хотели бы, чтобы про вас написали в учебниках?
— Да, в учебниках по зоологии.
— Не пробовали одеться в одинаковые костюмы и повторить успех «Битлз»?
— Нет. Иногда переодевались в одинаковые костюмы женщин, но быстро надоело: много времени уходит на макияж. Пока накрасишься — весь успех проходит.
— Самая большая аудитория, перед которой вам доводилось выступать?
— В белорусском городе Лида, перед несколькими десятками тысяч человек.
— Какое событие бесповоротно изменило вашу жизнь?
— Переезд из Солигорска в Минск.
— В вашей группе есть лидер? Опишите его повадки.
— Лидер нашей группы — это многорукое, многоногое существо о пяти головах, все свои вопросы решающее путем компромисса и голосования.
— Любить государство — это нормально?
— Да, если ты в государстве главный. Или приятель главного.
— Что вас раздражает больше всего?
— Буддизм.
— Что будет с русскоязычной музыкой в ближайшие десять лет?
— Оракулом не являюсь, предсказывать не берусь.
— Как научиться понимать ваши тексты?
— Могу организовать курсы. Взносы принимаются в виде алкогольных подношений и готовности с ними разделаться в процессе обучения.
— Смешивать алкоголь или нет?
— Вопрос тонкий, все зависит от текущего момента и твоих обязательств по отношению к выпивке.