Tallinn Music Week объявил о почти 100 бесплатных концертах
1 апреля 2018 г., 14:37
C 5 по 7 апреля в рамках фестиваля городской культуры Tallinn Music Week (TMW) пройдет почти 100 бесплатных концертов на 17 городских сценых.
Уже традиционно TMW и партнеры фестиваля организуют бесплатные последобеденные концерты в кафе, галереях, книжных магазинах и других необычных местах по всему Таллинну. Вечером тех же исполнителей можно услышать в концертных залах и клубах, однако вход на вечерние концерты по билетам.
В этом году музыка будет звучать в торговых центрах Viru Keskus и Solaris, в Национальной библиотеке, номере люкс 664 в Nordic Hotel Forum, галерее Temnikova & Kasela, ресторане NOP и других местах.
Полная программа бесплатных концертов.
В Фейсбуке можно найти информацию о возможных изменениях в программе.