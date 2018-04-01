Tallinn Music Week объявил о почти 100 бесплатных концертах

Уже традиционно TMW и партнеры фестиваля организуют бесплатные последобеденные концерты в кафе, галереях, книжных магазинах и других необычных местах по всему Таллинну. Вечером тех же исполнителей можно услышать в концертных залах и клубах, однако вход на вечерние концерты по билетам.