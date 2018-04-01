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Tallinn Music Week объявил о почти 100 бесплатных концертах

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ФОТО: Siiri Padar

C 5 по 7 апреля в рамках фестиваля городской культуры Tallinn Music Week (TMW) пройдет почти 100 бесплатных концертов на 17 городских сценых.

Уже традиционно TMW и партнеры фестиваля организуют бесплатные последобеденные концерты в кафе, галереях, книжных магазинах и других необычных местах по всему Таллинну. Вечером тех же исполнителей можно услышать в концертных залах и клубах, однако вход на вечерние концерты по билетам.

В этом году музыка будет звучать в торговых центрах Viru Keskus и Solaris, в Национальной библиотеке, номере люкс 664 в Nordic Hotel Forum, галерее Temnikova & Kasela, ресторане NOP и других местах.

Полная программа бесплатных концертов.

В Фейсбуке можно найти информацию о возможных изменениях в программе.

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