Эстонская группа Estrada Orchestra выпустила альбом в США

Альбом «Vaba» записан в ходе одной 3-часовой сессии в мае прошлого года и вышел на американском лейбле Funk Night Records. «Мы хотели зафиксировать определенное состояние дурмана, которое присутствует в нашей миниатюрной таллиннской студии», — говорит участник группы Миша Панфилов.