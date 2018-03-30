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Эстонская группа Estrada Orchestra выпустила альбом в США

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Estrada Orchestra

ФОТО: Estrada Orchestra

На прошлой неделе таллиннский джаз-фанк-коллектив Estrada Orchestra выпустил в США свою третью по счету пластинку.

Альбом «Vaba» записан в ходе одной 3-часовой сессии в мае прошлого года и вышел на американском лейбле Funk Night Records. «Мы хотели зафиксировать определенное состояние дурмана, которое присутствует в нашей миниатюрной таллиннской студии», — говорит участник группы Миша Панфилов.

Послушать альбом можно здесь.

Концерты Estrada Orchestra славятся психоделическими джемами, уносящими слушателей в заоблачные дали. Убедиться в этом можно будет 6 апреля на сцене Estonian Funk Embassy Stage в рамках фестиваля Tallinn Music Week.

Estrada Orchestra

ФОТО: Estrada Orchestra

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