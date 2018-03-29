Опубликована финальная программа конференции Creative Impact

«Несколько лет сознательной работы, наконец-то, принесли свои плоды, и на нашей конференции достигнут гендерный баланс мужчин и женщин, – комментирует данный результат руководитель программы конференции TMW Мартийна Путник. – При этом особо радует то, что этот баланс возник вполне естественно. Свою роль в этом сыграло и участие фестиваля TMW в международном проекте сотрудничества «Keychange» («Ключевая перемена»), целью которого является создание новых каналов для популяризации женщин-инноваторов в музыкальной сфере».

С речью, посвященной открытию конференции, в пятницу, 6 апреля, в 10 часов выступит президент Керсти Кальюлайд. После приветствия руководителя TMW Хелен Силдна выступит старший вице-президент компании Telia Генриетте Вендт с речью на темы, связанные с целями приобщающей оцифровки и устойчивого развития, а затем спортивный биолог и профессор Института естественных и медицинских наук при Таллиннском университете Кристьян Порт расскажет о технологиях будущего и о городах как сети творческого сотрудничества.

Банк Luminor будет руководить тематической площадкой, посвященной финансированию инноваций и интеллектуальной собственности. Руководитель по цифровым каналам банка Luminor Eesti Маргус Симсон проанализирует глобальные тенденции на финансовых рынках, по которым можно прогнозировать будущее экономики. Управлять ходом дискуссии будут главный экономист банка Luminor Eesti Роберт Пальм, который также выступит с кратким введением, и руководитель банковского обслуживания предприятий Luminor Eesti Крыыт Кильвет. Обсуждение будет сосредоточено на том, как в совершенно новой сфере бизнеса оценить творчество и укрепить его с помощью хорошего бизнес-плана.

Тематической площадкой, посвященной климатическим изменениям, которые угрожают планете, будут руководить исполняющий обязанности директора Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде и главный советник по стратегическому подходу к вопросам Арктики и Антарктики Ян Душик вместе с министром окружающей среды Эстонии Сиймом Кийслером. Кийслер выбран следующим президентом Ассамблеи ООН по окружающей среде и проведет заседание Ассамблеи на тему «Инновационные решения экологических проблем и устойчивые потребление и производство», которое состоится в марте 2019 года.