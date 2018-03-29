Академическая музыка сегодня — как это?

Британский лейбл 130701 / FatCat, который не в первый раз представляет своих музыкантов на фестивале TMW, на сей раз объединит свои силы с Japan Sound Portrait – проектом ведущего телеканала BBC 3 Nick Luscombe и кинорежиссера и японоведа Neil Cantwell. Мероприятие пройдет 6 апреля в здании Loomelootsik (Лоотси, 8).

Выступят следующие музыканты лейбла 130701: пианистка и композитор шведско-иранского происхождения Shida Shahabi; лауреат премий, создатель электроакустической музыки Simon Vincent; расширяющая возможности игры на виолончели Resina и соединяющая глитч с оркестровыми элементами Emilie Levienaise-Farrouch. Japan Sound Portrait представит японскую певицу Hatis Noit, занимающуюся деконструкцией западной классической музыки, поп-авангарда и японского фольклора. Выступит и местная арфистка Лийз Вийра, или Liz Wirestring, — публика сможет посетить ее экспериментальную лабораторию по игре на арфе и луперах.

Занимающийся современной академической музыкой лейбл 130701 / FatCat, согласно британскому сайту Drowned In Sound, является «ориентиром для музыкантов всего мира, чье творчество сложно вписать в рамки общепринятых жанров». Среди артистов, интересы которых представляет 130701, композитор-постминималист Макс Рихтер, выступавший на прошлогоднем TMW пианист-экспериментатор Хаушка, а также недавно умерший исландский композитор Йохан Йоханнссон.