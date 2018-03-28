Индиец Аллури о своей музыке и самоидентификации

Ты «британец по месту жительства, по традициям — индус», но учился еще и в Финляндии. Как твои странствия и разные места повлияли на тебя и твое творчество?

Британия сильно повлияла на мои музыкальные предпочтения. Но Финляндия дала мне пространство, чтобы реально начать что-то писать. А то, что меня не было дома уже десять лет, наоборот подталкивает меня укреплять свою идентификацию. Поэтому я даже начал писать песни на языке телугу. Это как бы собирает в одно целое весь мой музыкальный путь. Я обратил внимание, что западная классическая музыка сильнее воздействует, если слушать ее именно в ландшафтах западного мира— окружающее человека пространство действительно влияет на его музыку.

Твоя музыка довольно эклектична. Как думаешь, на нее можно навесить какой-то ярлык? Как ты сам ее называешь?

Названия жанров всегда ретроспективны, ведь так проще. Я пишу телугу инди рок-н-ролл!

Кто больше других повлиял на тебя?

The Smiths, Joy Division, Pink Floyd, John Lennon.

Твой дебютный альбом назывался «Man of Truth» («Человек истины»), что звучит как некое послание. Что за история скрывается за этим?

Я написал «Man of Truth, после целого года путешествий по миру. Записал все за один присест — как слова, так и музыку. Это были своего рода выводы на основании опыта, полученного в тот год странствий.

Вскоре у тебя выйдет новый альбом. Как его сопоставить с «Man of Truth»? Что о нем нужно обязательно знать?

Мой второй альбом действительно отличается от первого, но первый стал эмоциональным источником вдохновения для второго. После первого альбома я чувствовал, что написанными на английском песнями я не могу по-настоящему поделиться с друзьями и семьей. Я почувствовал, что должен написать на телугу, чтобы укрепить свою идентичность, о которой я на некоторое время забыл. Все композиции рождались со взрывной скоростью. Запись альбома проходила в Милане. Мы делали ее вместе с Томмазо Коллива (Tommaso Colliva), который ранее был продюсером Muse и Franz Ferdinand, и Массимо Мартелотта (Massimo Martelotta) из фанк-группы Calibro 35. Было весело!

Ты знаком с другими исполнителями на TMW? Кого бы мог порекомендовать?

Только начал знакомиться. Но точно жду Karpov not Kasparov — их видео «Kaissa» было очень интересным. А еще хотел бы увидеть Afro Tallinn Beat Orchestra и Fula Express.