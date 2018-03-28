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На фестивале Tallinn Music Week выступит Иван Дорн

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Иван Дорн

ФОТО: TMW pressimaterjal

6 апреля на сцене Русского культурного центра Иван Дорн представит свой первый альбом на английском языке "OTD" (Open The Dorn), записанный и спродюсированный в Лос-Анжелесе в 2016 году. О подробностях работы над альбомом Дорн довольно откровенно рассказал в интервью Юрию Дудю. Также о муках творчества был сделан короткий документальный фильм

Концерт в Таллинне начнется в 20:00 с разогрева белорусского музыканта Aslamin. Билеты можно приобрести в Piletilevi. Первые 100 билетов по цене 25€, остальные — по 29€, в день концерта — 35€.

Певец, диджей и продюсер Иван Дорн начал карьеру в 2010 году. В 2011 его дебютный альбом  CO'N'DORN произвел настоящий фурор благодаря своим свежим и запоминающимся хитам. Песни Ивана Дорна звучали на всех модных вечеринках и быстро завоевали сердца молодежи — у них наконец-то появилась своя поп-звезда, которая поет на русском (хотя и довольно играючи обращается с языком) и которой не стыдно поклоняться.

IVAN DORN | OTD from Aisultan Seitov on Vimeo.

Вместо того чтобы продолжать писать радио-хиты, в 2014 году Дорн выпускает RANDORN LP, в котором смешивает диско, фанк, хаус, синти-поп и другие жанры. В промовидео к LP Дорн переодевается то в лидера группы Jamiroquai, затем перевоплощается в Фредди Меркьюри и Фаррелла Уильямса. 

На международной сцене Иван Дорн дебютировал весной 2017 года с песней "Collaba" — сделанным в лоу-фай эстетике провокативным хип-хоп синглом с налетом джаза и фанка. 

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