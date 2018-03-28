На фестивале Tallinn Music Week выступит Иван Дорн

Концерт в Таллинне начнется в 20:00 с разогрева белорусского музыканта Aslamin. Билеты можно приобрести в Piletilevi. Первые 100 билетов по цене 25€, остальные — по 29€, в день концерта — 35€.

Певец, диджей и продюсер Иван Дорн начал карьеру в 2010 году. В 2011 его дебютный альбом CO'N'DORN произвел настоящий фурор благодаря своим свежим и запоминающимся хитам. Песни Ивана Дорна звучали на всех модных вечеринках и быстро завоевали сердца молодежи — у них наконец-то появилась своя поп-звезда, которая поет на русском (хотя и довольно играючи обращается с языком) и которой не стыдно поклоняться.

Вместо того чтобы продолжать писать радио-хиты, в 2014 году Дорн выпускает RANDORN LP, в котором смешивает диско, фанк, хаус, синти-поп и другие жанры. В промовидео к LP Дорн переодевается то в лидера группы Jamiroquai, затем перевоплощается в Фредди Меркьюри и Фаррелла Уильямса.