Слушай плей-лист TMW: музыка из разных уголков мира
28 марта 2018 г., 10:00
В субботу, 7 апреля, в рамках Tallinn Music Week состоится World Music Night, где можно услышать музыку разных народов мира – и народные мелодии, и что-то более современное.
Среди выступающих будет Afro Tallinn Beat Orchestra из Эстонии, румынский дуэт электронной музыки Karpov not Kasparov, Форро Миор из Италии. И, конечно, уникальный коллектив Alluri, в творчестве которого можно найти мелодии и Востока, и Запада.
Информация о всех артистах TMW здесь.