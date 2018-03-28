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Слушай плей-лист TMW: музыка из разных уголков мира

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В субботу, 7 апреля, в рамках Tallinn Music Week состоится World Music Night, где можно услышать музыку разных народов мира – и народные мелодии, и что-то более современное.

Среди выступающих будет Afro Tallinn Beat Orchestra из Эстонии, румынский дуэт электронной музыки Karpov not Kasparov, Форро Миор из Италии. И, конечно, уникальный коллектив Alluri, в творчестве которого можно найти мелодии и Востока, и Запада. 

Информация о всех артистах TMW здесь.

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