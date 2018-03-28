Слушай плей-лист TMW: музыка из разных уголков мира

Среди выступающих будет Afro Tallinn Beat Orchestra из Эстонии, румынский дуэт электронной музыки Karpov not Kasparov, Форро Миор из Италии. И, конечно, уникальный коллектив Alluri, в творчестве которого можно найти мелодии и Востока, и Запада.