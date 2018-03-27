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TMW Creative Impact: от кибер-попа до возрождения андерграунда

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ФОТО: TMW pressimaterjal

Умения будущего, гражданская инициатива, гендерная политика и устойчивое эколого-экономическое развитие станут ключевыми словами конференции TMW Creative Impact. Читай, какие спикеры выступят в этом году!

С юбилейной для TMW конференцией плотно связаны такие знаковые слова, как навыки будущего, гражданская инициатива, гендерная политика и устойчивое развитие.

Стали известны и имена новых спикеров. Доцент дизайнерской школы городского планирования Гарвардского университета Андрес Шевчук выступит с презентацией о будущем городов, сосредоточится на возможных стратегиях долгосрочного развития при планировке городов.

Эксперт по коммуникациям из Венесуэлы, аналитик общественной политики и специалист по дизайну Андреина Сеийас Й. расскажет о том, каким образом благодаря созданию мест для ночной работы и отдыха, города могут стать более безопасными, инклюзивными и эффективными. Андреина занималась сотрудничеством с музыкальным агентством Sound Diplomacy с целью создания пособия по организации ночной экономики, которое в первый раз представят именно на конференции TMW.

Мобильность является центром и основой городской жизни. Петер Вестербака представит идею FinEst Bay Area и видение Таллинна и Хельсинки как городов-близнецов. А темой для последующей дискуссии станут инновации и то, как они способны изменить город и окрестности. В дискуссии примет участие и министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

В рамках международного проекта Keychange Project, целью которого обозначено усиление позиций женщин в музыкальной индустрии, соберутся 60 женщин-музыкантов и экспертов в области творческой экономики, чтобы принять участие в творческой лаборатории конференции TMW. Посол кампании и лауреат многочисленных Грэмми, музыкант и продюсер Имоген Хеап расскажет о сотрудничестве Mycelia и Creative Passport, которое направлено на создание нового цифрового идентитета музыкантов.

Инициатор первого “свободного от мужчин” фестиваля для женщин Statement Festival, шведская комедиантка, ведущая радиопередач и подкастов, писатель Эмма Кнюкаре расскажет о рождении, надобности и амбициях нового фестиваля.

Живущая в Лондоне и Лос-Анджелесе музыкальная журналистка и автор романа „Somewhere I’ve Never Been“ Стеф Кретович расскажет о проблемах пола и постколониального феминизма, а также о гендерных рамках.

Также в ходе дискуссий будет обсуждаться долгожданная реформа авторского права, проведён анализ ситуации с криптовалютами и новыми источниками дохода, появившимися в цифровую эпоху. Помимо анализа творческой экономики и требующих решения задач, на конференции будут представлены вдохновляющие истории от творческих представителей различных культур и поколений

Более подробная информация о выступающих на конференции Creative Impact тут.

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