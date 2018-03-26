Tallinn Music Week - пальчики оближешь! Вечера тако и африканская кухня

TMW объединяет 25 кафе и ресторанов, которые предлагают специальные меню фестиваля TMW.

Например, в программе представлены Von Krahli AED (известный популяризатор экологически чистой еды), фьюжн-ресторан Kolm Sibulat, веганский буфет BlissTray в центре Solaris, уютный кафе-магазин пирожных Ristikheina Kohvik, кофейный чуланчик КОКОМО в квартале Ротерманна и самобытный пивной магазин TapTap, Korsten в «Культурном котле», Armastus ja Hea Toit, комната по мотивам творчества Тыниса Винта и Sfäär с авторской кухней Тоомаса Ляэтсе и многое другое.

В рамках фестиваля TMW состоятся экологические бранчи «Кухня собирателя» на улице Магазини, а в сотрудничестве с НКО «Эстонская помощь беженцам» (MTÜ Eesti Pagulasabi) в демо-кухне рынка у Балтийского вокзала состоятся кулинарные воркшопы и ужины «Будем знакомы!». Любителям ароматов Латинской Америки представится возможность поучаствовать в домашних ужинах «Вечера тако с мексиканцами».

За меню импровизированного поп-ап бара TMW в этом году отвечают Renard Coffee Shop и Raba Peet. Поп-ап бар за последние четыре года стал одним из любимых мест для посетителей фестиваля. В этот раз бар также распахнет двери в Галерее дизайна и архитектуры (Disaini- ja arhitektuurigalerii), расположенной на Пярнуском шоссе.

Кейт Лиллемяэ, один из основателей крошечного, но душевного кофейного бара Renard Coffee Shop обещает посетителям фестиваля создать всесторонне приятное место встречи: «TMW для меня всегда был очень вдохновляющим фестивалем. Вместе с моей сестрой Кади Майдре, то есть в качестве кулинарного дуэта с Raba Peet, мы обещаем, что никто в кафе не останется голодным».