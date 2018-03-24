Премьера от рок-группы "Петля Пристрастия": флора и пост-панк

Авторы видео сознательно остались в рамках стремительного малобюджетного производства, так как свято убеждены в том, что изображение не должно отбирать много внимания. Достаточно не выпасть из настроения музыкального материала и по возможности радоваться на съемках. Из любопытного: в натурном эпизоде был покусан прохожий и обморожены пальцы рук актрисы.