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  • Премьера от рок-группы "Петля Пристрастия": флора и пост-панк

Премьера от рок-группы "Петля Пристрастия": флора и пост-панк Смотрите видео!

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Группа "Петля Пристрастия"

ФОТО: Petlja Pristrastija

Всера одна из самых известных групп Белоруссии «Петля Пристрастия» выложила в youtube свой новый клип «Цветок». В это воскресенье музыканты выступают в московском клубе «16 тонн», а 7 апреля в Таллинне на фестивале Tallinn Music Week. 

Meduza.io опубликовала комментарии к видео режиссера клипа Светы Козловской и вокалиста группы Ильи Черепко-Самохвалова.

Света Козловская, режиссер клипа

Авторы видео сознательно остались в рамках стремительного малобюджетного производства, так как свято убеждены в том, что изображение не должно отбирать много внимания. Достаточно не выпасть из настроения музыкального материала и по возможности радоваться на съемках. Из любопытного: в натурном эпизоде был покусан прохожий и обморожены пальцы рук актрисы.

Илья Черепко-Самохвалов, вокалист «Петли пристрастия»

Весь клип — ради собаки, бегущей по снегу за девушкой. И все это навеяно книгой Джека Лондона «Белый Клык». 

Концерт группы в Таллинне состоится 7 апреля в 20:00 на сцене Manka Boutique Pop Festival в рамках фестиваля городской культуры Tallinn Music Week.

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