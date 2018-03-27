2 апреля состоится вечерний тур по интереснейшим арт-галереям Таллинна

Во «вторнике искусства» примут участие галереи Positiiv, Okapi, Temnikova & Kasela, Vaal, а также Эстонская академия художеств (EKA). Все эти галереи будут работать дольше обычного — до 21:00.

В галерее Positiiv на улице Роо (в Пельгулинна) можно увидеть выставку уличной фотографии Андреса Тейсса (Andres Teiss) «Настоящее. Будущее. Прошлое». Этот художник известен прежде всего фотографиями для прессы. Свои отношения с фотографией он описывает так: «Фотографии различных моментов жизни сопровождали меня всю мою сознательную жизнь. Возможно, это мой способ справляться с окружающим хаосом». В этой же галерее помимо выставки Тейсса можно увидеть и услышать аудиоинсталляцию Таави Тулева (Taavi Tulev).

В Старом городе, в галерее Okapi, все желающие смогут побывать на совместной выставке Anonymus Boh и Тайе Тросса (Taje Tross), на которой представлены крупномасштабные фотопанорамы из серии «Апокалиптические пейзажи». Эти работы рассматривают субкультуры и человеческие сообщества, далекие от мейнстрима. Их цели и модели поведения создают основу для зарождения совершенно нового социума. Во время «вторника искусства» в галерее выступит член финской авангардной поп-группы Cleaning Women Ристо Пурунен (Risto Puurunen).

Галерея ЕКА на площади Вабадузе порадует посетителей TMW выставкой чешских художников Анны Сламовой (Anna Slamova) и Марека Делонги (Marek Delongi) «Липкий момент». Творчество этого дуэта посвящено различным выражениям эмоциональности и их приемлемости в искусстве. 2 апреля выставку представит галерист EKA Кейу Крикманн (Keiu Krikmann).

В самой известной на международном уровне эстонской галерее Temnikova & Kasela можно увидеть групповую выставку «Все парящие объекты остаются в воздухе до тех пор, пока они не узнают о своем положении», которую курирует Маргот Самель (Margot Samel). Выставка исследует язык комиксов и анимационного кино в обрамлении течений современного искусства и трансмедийной политики идентичности. В выставке принимают участие, помимо эстонских звезд Криса Лемсалу (Kris Lemsalu) и Прийта Пярна (Priit Pärn), Элла Круглянская (Ella Kruglyanskaya) из Латвии, Рис Корен (Rhys Coren) из Великобритании, а также Джонатан Эренберг (Jonathan Ehrenberg), Эмили Мэй Смит (Emily Mae Smith) и Кен Тиса (Ken Tisa) из США.

В 21:00 вечер завершит персональная выставка «Милосердие» Маури Гросса (Mauri Gross) в галерее Vaal. Художник описывает выставку и ее название следующим образом: «Слово "милосердие" настолько всеобъемлюще, что разговор о нем лишил бы эту идею силы — фиговый листок с чресел опадает, и остающееся уже не имеет значения. Скорее необходимо сосредоточиться на "тонкой настройке" и испытать визуальный опыт от взаимодействия минимализма с красноречивым названием». В рамках TMW в галерее состоятся встреча с художником и экскурсия по выставке.