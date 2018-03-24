Норвежцы Pom Poko: Если это весело, то это уже хорошо

«Наша музыкальная идеология такова: если это весело, то это уже хорошо. Если песню прикольно играть и она хорошо звучит, то этого достаточно», — говорят ребята из норвежского квартета Pom Poko, в творчестве которого намешаны энергичная поп-музыка, панк, японская поп-культура и нечто, сложно передаваемое словами. Pom Poko достало, что скандинавские артисты вызывают ассоциации с холодным и бездушным синти-попом и стерильной визуальной эстетикой. Pom Poko представляют скандинавскую новую волну. Убедитесь в красочности их музыки и имиджа, посмотрев видео к песне «You'll Be Fine»: