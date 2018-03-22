Кинопрограмма Tallinn Music Week: неудобная правда и крупнейшие рок-звезды

Понедельник, 2 апреля 21:00

An Inconvenient Sequel: Truth to Power (2017) («Неудобная планета»)

Помните 2006 год? Тогда так мало знали о глобальном потеплении, что созданный вице-президентом США Элом Гором (Al Gore) фильм «Неудобная правда» стал сенсацией. Фильм раздражал и заставлял спорить весь мир. В итоге картина получила даже двух «Оскаров». Спустя 20 лет Эл Гор попытался узнать, многое ли изменилось с тех пор. Об этом его новый фильм — «Неудобная планета».

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Среда, 3 апреля 21:00

The Goodiepal Equation (2017) («Уравнение Goodiepal»)

Экология в ужасающем состоянии, а культура — развлечение без единого острого угла? Не переживайте! На помощь придет самопровозглашенный человек-ренессанс — музыкант, художник, взломщик культуры, футурист, миллионер и филантроп Goodiepal. Этот человек даже вкладывал в упаковки своих дисков деньги! И фильм о нем, по меньшей мере, столь же сумасшедший и странный, как и сам главный герой. Кстати, в фильме Goodiepal посещает наш художественный музей KUMU!

Среда, 4 апреля 21:00

Human Flow (2017) («Человеческий поток»)

Европа все еще обеспокоена большим количеством иммигрантов, но это лишь часть глобального кризиса. Миллионы покидают свои дома из-за загрязненной окружающей среды, войн, голода или попросту в поисках лучшей жизни. Картина Ай Вейвей (Ai Weiwei), одного из самых громогласных диссидентов Китая и суперзвезды современного искусства, эпично и глубокомысленно рассказывает об этом неизмеримом людском потоке. Для создания столь глобального фильма съемочная группа работала в 23 странах.

Четверг, 5 апреля 19:00

Chasing Coral (2017) («В поисках кораллов»)

15 лет назад мультфильм студии Pixar «В поисках Немо» удивил детей и взрослых богатством и красотой подводного мира. Однако в будущем изумительная анимация может остаться лишь одним из немногих свидетельств этой роскоши. Мировой океан из-за действий человека попал в беду, и коралловые рифы исчезают с рекордной скоростью. Только за 2016 год погибли огромные многокилометровые участки Большого Барьерного рифа близ берегов Австралии. В картине рассказано, как ученые, дайверы и фотографы отправились исследовать, как можно еще спасти эти восхитительные пейзажи.

Пятница, 6 апреля, 19:00

„Enam kui elu“ (2018) («Больше, чем жизнь»)

«Я панк и я крутой», — кричит со сцены солист Фредди Гренцманн (Freddy Grenzmann) в одной из песен Psychoterror. Именно такая — сырая, прямолинейная и энергичная — вся его жизнь. Фредди — певец и автор текстов панк-группы Psychoterror. Он — последняя рок-звезда в Эстонии. Понятие рок-звезда означает вызод за пределы привычных норм, и оно намного шире, чем просто жизнь. В случае с Фредди можно уверенно сказать, что он ненормальный, как на сцене, так и в жизни. Интересным его делает его отдача, возможность полной потери самоконтроля и глубина всепоглощающей человеческой или метафизической тревоги. Это история о последней рок-звезде и поэте, а также анатомия одной панк-группы.

Помимо участников Psychoterror в фильме появятся Хассо Крулль, Койт Раудсепп, Марко Мяэметс, Марко Мяги, Рауль Саареметс, Рауль Велбаум, Сийм Нестор, Валнер Валме, Виллу Тамме и другие.