Этот концерт в Таллинне вы запомните навсегда! Шведский пианист-экспериментатор Матиас Ландеус едет к нам

Матиас Ландеус — влиятельный джазовый пианист из Швеции, которая наряду с карьерой в джазе более 20 лет занимается электронной музыкой. Он знаменит своей виртуозной техникой, а его музыка отличается честным, спонтанным, страстным и шутливым характером. Пианино для Ландеуса — это миллион возможностей для создания атмосферных звуковых пейзажей, битов и мощной стены звука, пробирающей слушателей до костей. Каждый его концерт уникален, так как это всегда импровизация. Смотрите видео и приходите в Русский театр на концерт: