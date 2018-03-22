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  • Этот концерт в Таллинне вы запомните навсегда! Шведский пианист-экспериментатор Матиас Ландеус едет к нам

Этот концерт в Таллинне вы запомните навсегда! Шведский пианист-экспериментатор Матиас Ландеус едет к нам Смотрите видео!

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ФОТО: TMW pressimaterjal

7 апреля в 22:30 на сцене Русского театра выступит знаменитый джазовый пианист Матиас Ландеус. Музыкант опубликовал короткое видео с зарисовками того, что ожидает публику на его концерте в рамках Tallinn Music Week.

Матиас Ландеус — влиятельный джазовый пианист из Швеции, которая наряду с карьерой в джазе более 20 лет занимается электронной музыкой. Он знаменит своей виртуозной техникой, а его музыка отличается честным, спонтанным, страстным и шутливым характером. Пианино для Ландеуса — это миллион возможностей для создания атмосферных звуковых пейзажей, битов и мощной стены звука, пробирающей слушателей до костей. Каждый его концерт уникален, так как это всегда импровизация. Смотрите видео и приходите в Русский театр на концерт:

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